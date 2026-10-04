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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Συγκλονίζει ο οδηγός που σώθηκε τελευταία στιγμή από τον μεγάλο βράχο

Βράχος
clock 07:51 | 04/10/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Συγκλονίζει η περιγραφή του 46χρονου οδηγού που χθες στα Φέρμα Ιεράπετρας είδε έναν τεράστιο βράχο να αποκολλάται από την πλαγιά και να πέφτει πάνω στο αυτοκίνητό του, την ώρα που κινούνταν στον δρόμο. Ο ίδιος σώθηκε χωρίς τραυματισμό, ενώ το όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές.

Χθες, λίγη ώρα μετά το περιστατικό, έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας τις στιγμές που έζησε και μιλώντας για το χρόνιο πρόβλημα με τις πτώσεις βράχων στην Κακιά Σκάλα και την Αγία Φωτιά.

Σήμερα, μιλώντας σε τηλεοπτικό κανάλι, περιέγραψε καρέ-καρέ πώς ο βράχος βρέθηκε ξαφνικά μπροστά και πάνω στο όχημά του και πώς κατάφερε να βγει σώος.

Όπως είπε, ένα κλάσμα του δευτερολέπτου ήταν αρκετό για να κρίνει αν θα έβγαινε ζωντανός από το αυτοκίνητο.

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