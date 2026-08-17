Δήμος Φαιστού: Δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις μνήμης και πολιτισμού για την Κύπρο

Ο Δήμος Φαιστού διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, αφιερωμένες στην Κύπρο, την παράδοση και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.



Με αφορμή την συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή και την συνεχιζόμενη κατοχή, ο Δήμος Φαιστού στηρίζει και φιλοξενεί δύο εκδηλώσεις με έντονο συμβολισμό, οι οποίες αναδεικνύουν μέσα από τη μουσική, τον χορό και την παράδοση τη σχέση της Κρήτης με την Κύπρο και μεταφέρουν ένα διαχρονικό μήνυμα μνήμης και ελευθερίας.



Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιείται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026, στις 21:00, στο Πνευματικό Κέντρο Ζαρού, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ζαρού και τον Πολιτιστικό Όμιλο της Κατεχόμενης Μόρφου Κύπρου. Πρόκειται για τη μουσικοχορευτική αντικατοχική εκδήλωση με τίτλο «Μόρφου μου, γη μου και ζωή μου», μέσα από την οποία παρουσιάζονται κυπριακοί παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια, αναδεικνύοντας την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου και κρατώντας ζωντανή τη μνήμη της κατεχόμενης πατρίδας.

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Η δεύτερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026, στις 20:30, στις Μοίρες, με την συμμετοχή του Πολιτιστικού Ομίλου της Κατεχόμενης Μόρφου Κύπρου και την στήριξη του Δήμου Φαιστού και της Τοπικής Κοινότητας Μοιρών. Και αυτή η βραδιά είναι αφιερωμένη στην Κύπρο και στη Μόρφου, με μουσική, χορό και παραδοσιακά στοιχεία, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η μνήμη της κατεχόμενης γης παραμένει ζωντανή.



Ο Δήμος Φαιστού προσκαλεί όλους τους δημότες, τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες να δώσουν το «παρών» και στις εκδηλώσεις, στηρίζοντας δράσεις



Είσοδος ελεύθερη.