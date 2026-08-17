Χαλκιδική: Αναζητούνταν 29χρονος και βρέθηκε νεκρός μετά από τροχαίο

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Τραγική κατάληξη είχαν οι αναζητήσεις για έναν 29χρονο στη Χαλκιδική, καθώς εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε εκτραπεί της πορείας του και ανατραπεί σε αγροτεμάχιο.

Το τροχαίο δυστύχημα εντοπίστηκε περίπου στις 11:45 το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου, στο 84,7ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών - Συκιάς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο αναζητήσεων, περιπολία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εντόπισε το ΙΧ που οδηγούσε ο 29χρονος. Όπως διαπιστώθηκε, το αυτοκίνητο είχε εκτραπεί, είχε προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου και στη συνέχεια είχε ανατραπεί σε παρακείμενο χωράφι.

Από το τροχαίο ο 29χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.

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