Πώς να κάνετε το παλιό κινητό Android να λειτουργεί ξανά σαν καινούργιο

Το Android κινητό σου που χρησιμοποιείς καθημερινά εδώ και μήνες ή χρόνια συσσωρεύει σταδιακά περιττά δεδομένα που δεν χρειάζεται πια. Δεν φταις εσύ για αυτό. Πρόκειται για προσωρινά αρχεία από εφαρμογές που δεν έχεις ανοίξει εδώ και καιρό, αρχεία καταγραφής του συστήματος που δεν διαγράφηκαν ποτέ, διεργασίες που τρέχουν στο παρασκήνιο για υπηρεσίες που δεν χρησιμοποιείς πια. Τίποτα από αυτά δεν είναι καταστροφικό μόνο του. Όλα μαζί όμως κάνουν τη συσκευή σου να νιώθει πιο αργή από ό,τι θα έπρεπε. Δέκα λεπτά στοχευμένου καθαρισμού λύνουν το πρόβλημα χωρίς να χρειάζονται τεχνικές γνώσεις ή χρήματα.

Η καλή είδηση είναι ότι δεν χρειάζεται να αγοράσεις καινούριο κινητό για να ξαναβρεις αυτή την αίσθηση της ταχύτητας. Μπορείς να ξεκινήσεις το 2026 με μια συσκευή που ανταποκρίνεται άμεσα όταν την αγγίζεις, χωρίς να ξοδέψεις ούτε ένα ευρώ. Με έναν στοχευμένο καθαρισμό των ψηφιακών σκουπιδιών, μπορείς να εξαλείψεις τα κολλήματα και να ανακτήσεις την αρχική ταχύτητα του κινητού σου.

Σταμάτα να ανέχεσαι μια νωχελική συσκευή και δώσε στο Android σου την ώθηση απόδοσης που χρειάζεται. Δεν είναι δύσκολο να κάνεις την τεχνολογία σου να νιώθει γρήγορη ξανά χωρίς να ξοδέψεις τίποτα. Ακολουθούν οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να δώσεις ώθηση στο τηλέφωνό σου τώρα που ξεκίνησε η νέα χρονιά.

Πώς να κάνετε το παλιό Android να λειτουργεί ξανά σαν καινούργιο



Διαγραφή εφαρμογών που έχεις ξεχάσει



Αφιέρωσε μερικά λεπτά για να ελέγξεις την αρχική οθόνη ή το μενού εφαρμογών και να διαγράψεις όσες δεν χρησιμοποιείς πια. Αυτές οι εφαρμογές όχι μόνο καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο αποθήκευσης, αλλά ενδέχεται να έχουν ακόμα πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα ή σε άδειες που ενέκρινες όταν εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά.

Ο τρόπος διαγραφής μιας εφαρμογής ποικίλλει ανάλογα με τον κατασκευαστή της συσκευής σου. Συνήθως, αν πατήσεις παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής, θα εμφανιστεί επιλογή απεγκατάστασης. Αν δεν τη βλέπεις, ψάξε στις ρυθμίσεις του κινητού σου στην ενότητα εφαρμογών.

Εξάλειψη παλιών αρχείων για απελευθέρωση χώρου



Αφού αφαιρέσεις τις παλιές εφαρμογές, ελευθέρωσε περισσότερο χώρο ελέγχοντας τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο Android κινητό σου. Είναι πολύ εύκολο να ξεχάσεις όλα εκείνα τα αρχεία που έχεις κατεβάσει τυχαία, όπως το μενού του νέου εστιατορίου στη γειτονιά ή ένα GIF που σου έστειλε φίλος. Και αυτά τα αρχεία συσσωρεύονται. Ο πιο γρήγορος και εύκολος τρόπος για να διαχειριστείς τον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής σου είναι να χρησιμοποιήσεις την εφαρμογή Αρχεία που είναι προεγκατεστημένη.

Στην πραγματικότητα, ορισμένα κινητά χρησιμοποιούν παραλλαγή της ίδιας εφαρμογής. Στη Samsung, για παράδειγμα, ονομάζεται Τα Αρχεία Μου. Στη σειρά Pixel, είναι απλά Αρχεία. Στο OnePlus, είναι Διαχείριση Αρχείων. Καταλαβαίνεις το νόημα.

Συνιστώ να ανοίξεις το μενού εφαρμογών στο κινητό σου και να αναζητήσεις τη λέξη αρχεία. Πιθανότατα θα αποκαλυφθεί όπως ονομάζει ο κατασκευαστής την εφαρμογή.

Ξεκίνα ελέγχοντας τον φάκελο Λήψεις, όπου μπορείς είτε να διαγράψεις τα αρχεία που δεν θέλεις πια είτε να τα μεταφέρεις κάπου αλλού, όπως στο Google Drive. Οι περισσότερες εφαρμογές διαχείρισης αρχείων θα σου δείξουν επίσης τυχόν μεγάλα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σου. Για παράδειγμα, η εφαρμογή Διαχείρισης Αρχείων του OnePlus έχει ειδική ενότητα για αρχεία που καταλαμβάνουν πολύ χώρο.

Προσαρμογή ρυθμίσεων αρχικής οθόνης για νέα εμφάνιση



Ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά του Android είναι πόσο μπορείς να προσαρμόσεις ολόκληρη την εμφάνιση του κινητού σου. Από την εγκατάσταση πακέτων εικονιδίων εφαρμογών μέχρι την πλήρη αντικατάσταση του launcher που χρησιμοποιεί η συσκευή σου, υπάρχουν πολλές επιλογές για να εξατομικεύσεις το τηλέφωνό σου.

Ενώ μπορείς σίγουρα να ασχοληθείς με launchers και εικονίδια εφαρμογών, ξεκίνα ψάχνοντας στις ρυθμίσεις αρχικής οθόνης που ήδη παρέχει το κινητό σου. Το κάνω αυτό κάθε τόσο και είναι εκπληκτικό πώς λεπτές αλλαγές σε πτυχές όπως η διάταξη των εφαρμογών μπορούν να κάνουν τη συσκευή να νιώθει εντελώς καινούρια.

Πάτησε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή της αρχικής οθόνης και στη συνέχεια επέλεξε Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης ή κάποια παραλλαγή αυτού. Αυτό θα ανοίξει τις επιλογές για την αρχική σου οθόνη, όπου μπορείς να προσαρμόσεις διάφορες ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις όπως το μέγεθος του πλέγματος εφαρμογών. Μπορεί να φαίνεται μικρή αλλαγή να περάσεις από πλέγμα 4×5 εφαρμογών σε 5×5, αλλά αυτή η επιπλέον στήλη μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Το ίδιο ισχύει και για τη συρρίκνωση του πλέγματος.

Εδώ θα βρεις επίσης ρυθμίσεις για πράγματα όπως το σύρσιμο προς τα κάτω στην αρχική οθόνη για να δεις τις ειδοποιήσεις αντί να χρειάζεται να σύρεις από την κορυφή της οθόνης. Περιηγήσου στις αντίστοιχες ρυθμίσεις που έχει το κινητό σου και πειραματίσου με τη διάταξη της αρχικής οθόνης.

Βελτιστοποίηση ρυθμίσεων συσκευής



Αφού μιλήσαμε για ρυθμίσεις, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να τις ελέγξεις και να αλλάξεις όσες σε ενοχλούν. Υπάρχουν ρυθμίσεις που θα θέλεις να αλλάξεις και να προσαρμόσεις σε οποιοδήποτε Android κινητό για να το αξιοποιήσεις στο έπακρο.

Για παράδειγμα, η ενεργοποίηση της σκοτεινής λειτουργίας όχι μόνο κάνει τις εφαρμογές να φαίνονται καλύτερα, αλλά εξοικονομεί και μπαταρία. Μπορείς επίσης να σταματήσεις τα εικονίδια εφαρμογών να εμφανίζονται αυτόματα στην αρχική σου οθόνη.

Προσαρμογή επιλογών απορρήτου



Πριν κάνεις διάλειμμα, κάνε στον εαυτό σου και στο Android κινητό σου μια τελευταία χάρη: έλεγξε ξανά τις ρυθμίσεις απορρήτου σου.

Άνοιξε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και στη συνέχεια πάτησε Απόρρητο και μετά Διαχείριση Αδειών. Περιηγήσου σε κάθε κατηγορία για να δεις ποιες εφαρμογές έχουν πρόσβαση σε ποιο θησαυρό των προσωπικών σου δεδομένων. Βρήκες εφαρμογή που δεν θέλεις να έχει πρόσβαση στην τοποθεσία σου; Απενεργοποίησέ την. Το ίδιο ισχύει για επαφές, ημερολόγιο ή κάμερα.

Δεν χρειάζεται πολύς χρόνος για να ελέγξεις κάθε ενότητα, και ακόμα κι αν χρειαζόταν, αξίζει τον κόπο.

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