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Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Ξεκινά η υποβολή δικαιολογητικών για τα voucher των παιδικών σταθμών

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
clock 20:48 | 17/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει ότι οι δικαιούχοι γονείς δελτίων αξίας τοποθέτησης (voucher) του «Προγράμματος Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών περιόδου 2026-2027» για τη φιλοξενία των παιδιών τους, στους Δημοτικούς Βρεφικούς, Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και στο  ΚΔΑΠ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Το δελτίο αξίας τοποθέτησης (VOUCHER)

2.To δελτίο μορίων

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μόνο στην ηλεκτρονική Δ/νση: https://minoapediadas.gr/egwebapps/domes/aitiseis

Η περίοδος υποβολής των δικαιολογητικών θα είναι από 18/08/2026 έως και 21/08/2026.

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