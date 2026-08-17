Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Ξεκινά η υποβολή δικαιολογητικών για τα voucher των παιδικών σταθμών

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει ότι οι δικαιούχοι γονείς δελτίων αξίας τοποθέτησης (voucher) του «Προγράμματος Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών περιόδου 2026-2027» για τη φιλοξενία των παιδιών τους, στους Δημοτικούς Βρεφικούς, Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και στο ΚΔΑΠ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Το δελτίο αξίας τοποθέτησης (VOUCHER)
2.To δελτίο μορίων
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μόνο στην ηλεκτρονική Δ/νση: https://minoapediadas.gr/egwebapps/domes/aitiseis
Η περίοδος υποβολής των δικαιολογητικών θα είναι από 18/08/2026 έως και 21/08/2026.
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