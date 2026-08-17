Τούνη: Οι αιχμές της από τις Μαλδίβες για τα ελληνικά νησιά τον δεκαπενταύγουστο

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Η Iωάννα Τούνη βρίσκεται αυτές τις ημέρες στις Μαλδίβες μαζί με τον σύντροφό της Δημήτρη Σπυριδωνίδη αλλά και την παρέα της.

Η ίδια πόσταρε ένα βίντεο από τις διακοπές της και έχει προσθέσει ένα ηχητικό που παραπέμπει με χιουμοριστικό τρόπο στην επιθυμία να αποφύγει κανείς την πολυκοσμία.

«Μην παρεξηγηθώ… αλλά μόνο εγώ δεν την παλεύω 15αύγουστο στα νησιά μας; Nιώθω ότι έχει αποπνικτικά πολύ κόσμο…», έγραψε.

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