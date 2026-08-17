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Τούνη: Οι αιχμές της από τις Μαλδίβες για τα ελληνικά νησιά τον δεκαπενταύγουστο

τουνη
clock 20:00 | 17/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Iωάννα Τούνη βρίσκεται αυτές τις ημέρες στις Μαλδίβες μαζί με τον σύντροφό της Δημήτρη Σπυριδωνίδη αλλά και την παρέα της.

Η ίδια πόσταρε ένα βίντεο από τις διακοπές της και  έχει προσθέσει ένα ηχητικό που παραπέμπει με χιουμοριστικό τρόπο στην επιθυμία να αποφύγει κανείς την πολυκοσμία.

«Μην παρεξηγηθώ… αλλά μόνο εγώ δεν την παλεύω 15αύγουστο στα νησιά μας; Nιώθω ότι έχει αποπνικτικά πολύ κόσμο…», έγραψε.

@j.touni Μην παρεξηγηθώ… αλλά μόνο εγώ δεν την παλεύω 15αύγουστο στα νησιά μας;🫠🙄 νιώθω ότι έχει αποπνικτικά πολύ κόσμο…💔 #maldives #maldivestiktok #φοργιου #μπεςφοργιου #jtouni ♬ πρωτότυπος ήχος - Κωστας Παππας

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