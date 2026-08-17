Κρήτη - Παχυσαρκία: Η ώρα του φαγητού είναι πιο σημαντική από τις θερμίδες - Τι δείχνουν μελέτες

Τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ελλάδα καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη, μια περιοχή που η παραδοσιακή της διατροφή είναι παγκοσμίως γνωστή για τα οφέλη που έχει στην υγεία.



Η παραδοσιακή κουζίνα της Κρήτης είναι απλή ,περιλαμβάνει μόνο μία φορά την εβδομάδα κρέας ,πολλά χόρτα ,όσπρια ,φρούτα και λαχανικά.





Άνδρες και γυναίκες προσπαθούν κατά διαστήματα να χάσουν βάρος και σε πολλές περιπτώσεις οι προσπάθειες είναι αποτυχημένες είτε γιατί δεν γίνονται με σωστό τρόπο ή διότι δεν περιλαμβάνουν άσκηση, που είναι απαραίτητη για να αποδώσει το εγχείρημα.





Όταν σκεφτόμαστε μια υγιεινή διατροφή, συνήθως δίνουμε έμφαση στις τροφές που καταναλώνουμε, στις θερμίδες και στα θρεπτικά συστατικά τους.







Ωστόσο, σύμφωνα με ολοένα και περισσότερες έρευνες, σημαντικό ρόλο φαίνεται να έχει και η ώρα κατά την οποία τρώμε.



Έρευνες που αφορούν στην απώλεια βάρους έχουν δείξει ότι η ώρα του μεσημεριανού γεύματος μπορεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.





Σε μελέτη με 420 ενήλικες που ακολουθούσαν το ίδιο πρόγραμμα απώλειας βάρους, όσοι έτρωγαν το μεσημεριανό τους νωρίτερα έχασαν περισσότερα κιλά και μάλιστα γρηγορότερα από όσους έτρωγαν αργότερα.

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Παράλληλα, άλλη μικρή μελέτη έδειξε ότι το καθυστερημένο μεσημεριανό συνδεόταν με χειρότερο έλεγχο του σακχάρου και μικρότερη καύση υδατανθράκων.



Το να τρώμε αργά μπορεί επίσης να επηρεάσει την πείνα της επόμενης ημέρας.





Σύμφωνα με τις έρευνες που παρουσιάζονται, όσοι καταναλώνουν τα γεύματά τους αργότερα μπορεί να αισθάνονται περισσότερη πείνα και να εμφανίζουν αλλαγές στις ορμόνες που σχετίζονται με το αίσθημα κορεσμού.





Επιπλέον, η καθυστερημένη κατανάλωση τροφής έχει συσχετιστεί με μεγαλύτερη τάση αποθήκευσης λίπους και, σε ορισμένες ομάδες, με υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος.



Οι ειδικοί προτείνουν, όπου είναι εφικτό, να διατηρούμε σταθερές ώρες στα γεύματά μας, να καταναλώνουμε περισσότερες τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες νωρίτερα μέσα στην ημέρα και να επιλέγουμε ένα πιο ελαφρύ, πρωτεϊνούχο βραδινό.





Γενικά, το μεγαλύτερο γεύμα της ημέρας είναι προτιμότερο να καταναλώνεται νωρίτερα, ενώ το βραδινό καλό είναι να απέχει τουλάχιστον τρεις ώρες από την ώρα του ύπνου.

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