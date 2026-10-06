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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στο Ηράκλειο ο τελικός κυπέλλου Ελλάδας Cheerleading

τσιλιντερσ
clock 19:48 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το Ηράκλειο Κρήτης ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Cheerleading, σε μια σημαντική αθλητική διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026.

Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου, συγκεντρώνοντας αθλητές και αθλήτριες από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Στο πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνονται οι κατηγορίες Pom, Hip Hop και Jazz, προσφέροντας ένα πλούσιο αγωνιστικό τριήμερο με δυναμικές εμφανίσεις και υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

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