Ρέθυμνο: Εκπαιδευτικές δράσεις για τον σχολικό εκφοβισμό και τη νόσο Αλτσχάιμερ

Την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, του σεβασμού και της αλληλεγγύης από την παιδική ηλικία επιδιώκει ο Δήμος Ρεθύμνης μέσα από δύο εκπαιδευτικές δράσεις για τον σχολικό εκφοβισμό και τη νόσο Αλτσχάιμερ. Οι πρωτοβουλίες της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Κέντρου Κοινότητας απευθύνονται στη σχολική κοινότητα, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να προσεγγίσουν σύνθετα κοινωνικά ζητήματα μέσα από συζήτηση, παιχνίδι και βιωματικές δραστηριότητες.

«Μίλα, Άκου, Στήριξε» απέναντι στον σχολικό εκφοβισμό

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μίλα, 'Ακου, Στήριξε. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το Bullying» απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού και θα πραγματοποιείται στον χώρο των σχολείων τους.

Μέσα από οργανωμένες βιωματικές δράσεις, τα παιδιά θα μάθουν να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές σχολικού εκφοβισμού, να εξετάζουν τρόπους αντιμετώπισής του και να διαχειρίζονται περιστατικά που συμβαίνουν στο σχολικό περιβάλλον. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ενσυναίσθησης και του σεβασμού στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών.

Το Κέντρο Κοινότητας έχει απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων, επιδιώκοντας τη συνεργασία τους για την υλοποίηση του προγράμματος.

«Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά σχετικά με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, προκειμένου να συνυπάρχουν με τους συμμαθητές με σεβασμό και αλληλεγγύη αλλά και να αντιμετωπίζουν περιστατικά εκφοβισμού στο σχολικό τους περιβάλλον, με θάρρος, γνώση και αποτελεσματικότητα», επισημαίνει η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, δρ 'Αννα Ελευθεριάδου-Γκίκα.

Όπως τονίζει, η πρωτοβουλία λειτουργεί ενισχυτικά και συμπληρωματικά προς το έργο που ήδη επιτελούν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία του Ρεθύμνου για το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Γιατί η γιαγιά μου δεν θυμάται το όνομά μου;»

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για τη νόσο Αλτσχάιμερ, το Κέντρο Κοινότητας διοργανώνει και φέτος τη δωρεάν εκπαιδευτική δράση «Γιατί η γιαγιά μου δεν θυμάται το όνομά μου;», η οποία απευθύνεται σε παιδιά του Νηπιαγωγείου και μαθητές των τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού.

Στόχος είναι τα παιδιά να κατανοήσουν με απλό τρόπο τι είναι η νόσος Αλτσχάιμερ, να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και συμπόνια απέναντι στους πάσχοντες και να ενδυναμώσουν τη σχέση τους με τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. Η προσέγγιση θα γίνει μέσα από παραδείγματα, συζήτηση, παιχνίδι και βιωματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 12 έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, κατά τις πρωινές ώρες, είτε στο Κέντρο Κοινότητας, στην οδό Γερακάρη 61-63, πίσω από το δημαρχείο, είτε στις εγκαταστάσεις των σχολικών μονάδων που θα συμμετάσχουν. Η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής για τη δράση σχετικά με τη νόσο Αλτσχάιμερ λήγει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ώστε να καταρτιστούν τα τμήματα με τον ακριβή αριθμό των παιδιών. Οι δηλώσεις υποβάλλονται στο [email protected] ή στα τηλέφωνα 2831341250, 2831341255, 2831341256, 2831341257, 2831341260 και 2831341207.

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