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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πράσινο φως» από την κυβέρνηση για το νέο «Καραϊσκάκη»-Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Βαγγέλη Μαρινάκη

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
clock 20:04 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής.

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