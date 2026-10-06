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ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Μεγάλη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων – Κατασχέθηκαν 7,4 εκατ. τσιγάρα

ΤΣΙΓΑΡΑ
clock 20:07 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων πραγματοποίησαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αξιοποιώντας πληροφορίες και δεδομένα από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Στο πλαίσιο συντονισμένης ελεγκτικής δράσης, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων, καθώς και σε αποθηκευτικούς χώρους. Οι ελεγκτές εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων, ποσότητα που, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, αποτελεί τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων που έχει εντοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας.

Οι ελεγκτές βρήκαν και κατάσχεσαν:

Τη μεγαλύτερη ποσότητα τσιγάρων, που βρέθηκε στο εσωτερικό της χώρας (7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων)

Φορτηγό βαρέου τύπου (τράκτορας) ΔΧ με παραποιημένα χαρακτηριστικά και πλαστές πινακίδες

Επιβατικό όχημα ιδιωτικής χρήσης και ένα δίκυκλο όχημα

Ένα περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ).

ΤΣΙΓΑΡΑ



Τα ευρήματα των ελεγκτών οδηγούν σε μια καλά οργανωμένη δομή διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων. Η χρήση μισθωμένων χώρων, οχημάτων με πλαστές πινακίδες και παραποιημένα στοιχεία αναγνώρισης, στόλου μεταφορικών μέσων με σκοπό τη διακίνηση και διάθεση καπνικών προϊόντων, συνθέτουν την εικόνα ενός δικτύου, που λειτουργούσε μεθοδικά για την αποθήκευση, μεταφορά και διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων καπνικών προϊόντων στην αγορά.

Τα τσιγάρα βρέθηκαν τοποθετημένα μέσα σε ξύλινες κάσες και συσκευασμένα έτοιμα προς διανομή. Οι κάσες είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους, με σκοπό να μην ανιχνεύονται τα καπνικά προϊόντα από το x-ray.

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 1,4 εκατ. ευρώ. Δείγματα καπνικών αποστέλλονται προς εξέταση στη Χημική Υπηρεσία και στις εταιρείες, που εκπροσωπούν τα σχετικά σήματα για να εξεταστεί η γνησιότητά τους. Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ενώ για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων προσώπων και διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων.

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ΑΑΔΕ Λαθρεμπόριο Τσιγάρων
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