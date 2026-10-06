Κρήτη: Ξεκινά η καταγραφή ζημιών στις επιχειρήσεις από την κακοκαιρία – Μέχρι πότε οι αιτήσεις

Ξεκινούν από την Περιφέρεια Κρήτης οι διαδικασίες για την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών που υπέστησαν επιχειρήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου από τη θεομηνία της 1ης έως και 4ης Οκτωβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την καταγραφή των ζημιών, με τη διαδικασία να αφορά επιχειρήσεις και όχι κατοικίες. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, μη κερδοσκοπικοί φορείς, καθώς και αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα.

Η επιχορήγηση αφορά ζημιές σε εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, επαγγελματικά οχήματα, μέσα παραγωγής και αποθηκευμένα προϊόντα. Για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις φυσικών προσώπων, οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ.

Οι αιτήσεις για τις πληγείσες επιχειρήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο [email protected], έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026. Θα πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτική περιγραφή των ζημιών, φωτογραφίες ή άλλο αποδεικτικό υλικό, καθώς και ποσοτική καταγραφή των καταστροφών.

Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί τους ιδιοκτήτες να καταγράψουν με φωτογραφίες και βίντεο τις ζημιές πριν προχωρήσουν σε εργασίες αποκατάστασης, ώστε το υλικό να είναι διαθέσιμο στις αρμόδιες επιτροπές κατά την αυτοψία.

Παράλληλα, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη υπό τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, με τη συμμετοχή υπηρεσιακών στελεχών, με στόχο την άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών και την επίσπευση των διαδικασιών για την αποκατάσταση των ζημιών και την οικονομική στήριξη των πληγεισών επιχειρήσεων.

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