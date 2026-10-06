Αγία Τριάδα: «Όχι» σε αποφάσεις κεκλεισμένων των θυρών για τη νέα παραλία στον κόλπο Δερματά

Την ανάγκη να ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος για τη νέα πραγματικότητα που δημιουργεί η διαμόρφωση παραλίας στον κόλπο του Δερματά ζητά ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας. Όπως αξιολογεί ο Σύλλογος το μεγάλο έργο που σχεδιάζει ο Δήμος Ηρακλείου αποσκοπεί στη δημιουργία μιας διπλής αστικής παραλίας που θα αναπτύσσεται και στο παραλιακό μέτωπο της ιστορικής συνοικίας της Αγίας Τριάδας.

Πρόκειται για μια υπερτοπικού χαρακτήρα παρέμβαση που αφορά ολόκληρη την πόλη που αλλάζει την πραγματικότητα και σε σχέση με το παραλιακό μέτωπο και σε σχέση με τον πυρήνα του ιστορικού κέντρου του Ηρακλείου που είναι χαρακτηρισμένος αρχαιολογικός χώρος.

Στο πλαίσιο αυτό ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος αξιολογεί ότι θα πρέπει να εξεταστούν μια σειρά από κρίσιμες παραμέτρους όπως είναι αυτή της στάθμευσης για να εξεταστεί που ακριβώς θα παρκάρουν τα οχήματα των λουόμενων που θα είναι αυξημένα λόγω της μεγαλύτερης επισκεψιμότητας που θα αποκτήσει η περιοχή με τη χρήση των παραλιών.

Επίσης υπάρχουν και άλλα στοιχεία που θα πρέπει να εξεταστούν και αφορούν στις χρήσεις του περιβάλλοντα χώρου των παραλιών που θα πρέπει να διαμορφωθεί με τρόπο τέτοιο που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας πραγματικότητας που θα διαμορφωθεί.

Για παράδειγμα ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της Αγίας Τριάδας εκτιμά ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ στοχευμένη αξιοποίηση όλου του χώρου που αναπτύσσεται στην πρώην λαχαναγορά που σήμερα έχει πλήρως απαξιωθεί και κυρίως δεν έχει ποτέ συντηρηθεί με αποτέλεσμα να παρουσιάζει σοβαρές φθορές.

Ο Σύλλογος εκτιμά ότι εκεί μπορούν να διαμορφωθούν χώροι αναψυκτηρίων και περίπτερα και επίσης να συντηρηθούν οι αίθουσες που υπάρχουν στο χώρο της πρώην λαχαναγοράς και να διατεθούν ως χώροι εκδηλώσεων .

Ακόμα ο Σύλλογος ζητά να υπάρξουν δύο υπόγειες διαβάσεις για τους πεζούς προς τις παραλίες, μια από τον κόλπο του Δερματά και μια δυτικά στο μικρό κόλπο, ώστε να διευκολύνονται οι συνθήκες πρόσβασης. Επίσης ζητά να υπάρξει μια συνολική αναβάθμιση των υποδομών του παραλιακού μετώπου αλλά και της ιστορικής συνοικίας που έχει αναπόσπαστη σύνδεση με τις παραλίες



ου θα διαμορφωθούν.

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