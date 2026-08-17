ΒΟΑΚ: 24ωρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας στο τμήμα Σούδα - Γεωργιούπολη

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Μακράς διάρκειας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 24ωρης βάσης τίθενται σε ισχύ στο τμήμα Σούδα – Γεωργιούπολη του ΒΟΑΚ (χ.θ. 05+700 έως 36+000) από τις 13 Αυγούστου 2026 έως τις 18 Ιανουαρίου 2027, λόγω προγραμματισμένων έργων οδοποιίας.

Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας για την ασφαλή διέλευση από το σημείο.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

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