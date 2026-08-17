Προσοχή στις φωτογραφίες διακοπών: Πώς η AI "προδίδει" την τοποθεσία σας - Τρόποι προστασίας

Η ανάρτηση μιας φωτογραφίας από τις διακοπές μπορεί να φαίνεται εντελώς ακίνδυνη. Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εντοπίσει μέσα σε αυτήν στοιχεία που αποκαλύπτουν τον προορισμό σας, ακόμη και όταν δεν υπάρχει κάποια εμφανής αναφορά στην τοποθεσία. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν το πρώτο βήμα για μια ιδιαίτερα πειστική απόπειρα εξαπάτησης.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του «Guardian», νέα έρευνα έδειξε ότι, αναλύοντας στοιχεία μιας εικόνας, όπως το φόντο, η αρχιτεκτονική, οι πινακίδες ή ο φωτισμός, ένας πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια το σημείο όπου τραβήχτηκε η φωτογραφία. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να βοηθήσουν τους εγκληματίες να κάνουν τις απάτες μέσω SMS ή email πιο πειστικές.

Η McAfee, εταιρεία που ειδικεύεται στο λογισμικό προστασίας από ιούς, χρησιμοποίησε δύο μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που διατίθενται δωρεάν για να εξετάσει περισσότερες από 21.000 φωτογραφίες από ταξίδια. Το ένα μοντέλο εντόπισε σωστά την τοποθεσία στο 91% των φωτογραφιών, ενώ το δεύτερο στο 87%. Στη συνέχεια, εργαζόμενοι της εταιρείας κλήθηκαν να επαναλάβουν το πείραμα χρησιμοποιώντας δικές τους φωτογραφίες και δήλωσαν ότι ένιωσαν άβολα διαπιστώνοντας πόσο εύκολα μπορούσε να εντοπιστεί ο τόπος των διακοπών τους.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι το πείραμα αποδεικνύει πως οι υπολογιστές δεν χρειάζονται ετικέτες στις φωτογραφίες ή μεταδεδομένα για να εντοπίσουν πού έχουν τραβηχτεί.

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«Αυτό που κάνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι να προσθέτει το πλαίσιο και έτσι η απάτη και οι απειλές αποκτούν αξιοπιστία», δήλωσε η Βόνι Γκαμό, επικεφαλής της McAfee.

Ποιες φωτογραφίες είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν;



Οι φωτογραφίες είναι πιθανότερο να αναγνωριστούν από την τεχνητή νοημοσύνη όταν περιλαμβάνουν αναγνωρίσιμα αξιοθέατα, ορίζοντες πόλεων, πινακίδες και οδική σήμανση. Ακόμη και πάγκοι με φαγητά ή βιτρίνες καταστημάτων μπορούν να αποκαλύψουν γρήγορα μια τοποθεσία.

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Όταν η φωτογραφία έχει τραβηχτεί σε παραλία ή σε δωμάτιο ξενοδοχείου, η ακρίβεια της τεχνητής νοημοσύνης μειώνεται. Ωστόσο, σύμφωνα με τη McAfee, είναι πιθανό το σύστημα να μπορεί να εντοπίσει τουλάχιστον τη χώρα όπου τραβήχτηκε η φωτογραφία – κάτι που είναι αρκετό για τους απατεώνες.

Σε μια άλλη δοκιμή, το ChatGPT κλήθηκε να εντοπίσει μια φωτογραφία ενός ποταμού με δέντρα στο προσκήνιο και κατάφερε να προσδιορίσει σωστά την τοποθεσία ως το Hastings-on-Hudson, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.Σε μια άλλη φωτογραφία με λουλούδια, η τεχνητή νοημοσύνη κατάφερε να εντοπίσει την τοποθεσία, αναγνωρίζοντας τους κήπους Κέκενχοφ στην Ολλανδία. Το σύστημα συμπέρανε σωστά ότι η διάταξη των τουλιπών, σε συνδυασμό με τα μικρότερα μπλε λουλούδια που είχαν φυτευτεί ανάμεσά τους, παρέπεμπε στους διάσημους κήπους.

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Οι εγκληματίες μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να κάνουν τις απόπειρες εξαπάτησης πιο πειστικές. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να ισχυριστούν ότι η κάρτα σας εντοπίστηκε για ασυνήθιστη δραστηριότητα ενώ βρισκόσασταν σε έναν συγκεκριμένο προορισμό. Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να αναφερθούν στη διαμονή σας σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο ή να ισχυριστούν ότι επικοινωνούν μαζί σας επειδή εντοπίστηκε απόπειρα σύνδεσης στον λογαριασμό σας από τη συγκεκριμένη χώρα.

Τι μπορείτε να κάνετε για να προστατευτείτε



Αν θέλετε να δημοσιεύετε φωτογραφίες από τα ταξίδια σας, καλό είναι να περιμένετε μέχρι να επιστρέψετε στο σπίτι. Παράλληλα, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου, ώστε τις αναρτήσεις σας να μπορούν να βλέπουν μόνο άνθρωποι που γνωρίζετε.

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Όπως συμβαίνει με κάθε μορφή διαδικτυακής απάτης, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε μηνύματα που δημιουργούν αίσθημα επείγοντος, όπως εκείνα που σας καλούν να ενεργήσετε «άμεσα». Οι απατεώνες χρησιμοποιούν συχνά αυτή την τακτική, ελπίζοντας ότι το θύμα θα αντιδράσει βιαστικά, χωρίς να εξετάσει προσεκτικά το μήνυμα.

Επίσης, οι ειδικοί συστήνουν να μην κάνετε κλικ σε συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε ύποπτα SMS ή email. Επικοινωνήστε με την τράπεζάς σας μέσω των στοιχείων που αναγράφονται στον ιστότοπό της ή στο πίσω μέρος της τραπεζικής σας κάρτας.

Πηγή: Guardian

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