Μπαριτάκης για το Ολοκαύτωμα του Σοκαρά: "Κανείς δεν ξεχνά τη θυσία των 27 Μαρτύρων"

Οι 27 εκτελεσθέντες κάτοικοι του Σοκαρά στο Δήμο Γόρτυνας, τιμήθηκαν και φέτος στον τόπου της θυσίας τους, με τον Δήμαρχο Βιάννου κ. Παύλο Μπαριτάκη να δίνει το "παρών", όχι μόνο ως Δήμαρχος ενός μαρτυρικού τόπου όπως η Βιάννος, αλλά και ως εκπρόσωπος του Δικτύου Μαρτυρικών πόλεων και χωριών Ελλάδας.







Η συγκίνηση στον τόπο της εκδήλωσης για το Ολοκαύτωμα του Σοκαρά - 82 χρόνια μετά τη "μαύρη" σελίδα που γράφτηκε και τα γεγονότα που "σημάδεψαν" για πάντα την ιστορία του χωριού- ήταν μεγάλη, με τον κ. Μπαριτάκη να δηλώνει πως κανείς δεν ξεχνά και δεν πρόκειται να ξεχάσει τη θυσία των 27 Μαρτύρων του Σοκαρά.

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«Στεκόμαστε ευλαβικά απέναντι στους Μάρτυρες του Σοκαρά. Ένας μαρτυρικός τόπος, όπως η Βιάννος, ενώνει τη φωνή του με το Σοκαρά, όπως και με κάθε τόπο που βίωσε το Ολοκαύτωμα, τιμώντας όλους εκείνους που εκτελέστηκαν για την πατρίδα και την ελευθερία της.

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Σκύβουμε πάνω στον τάφο τους σήμερα, αποτίνοντας φόρο τιμής, ώστε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για όλα όσα προσέφεραν σε εμάς με τη θυσία τους», δήλωσε ο κ. Μπαριτάκης για την 82η επέτειο του Ολοκαυτώματος του Σοκαρά.

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