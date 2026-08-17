Κρήτη: Δωρεάν θερινό σινεμά δίπλα στο κύμα: Στις 18 και 19 Αυγούστου στο Κολυμπάρι!

Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, παρουσιάζει τη δράση «Σινεμά κάτω από τ’ Αστέρια», την Τρίτη 18 και την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026, στις 21:00, στο Θεατράκι του Μουσείου Αλιείας στο Κολυμπάρι, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων “Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026-16ο Φεστιβάλ ΓΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ” που διοργανώνει και φέτος στις κοινότητες του ο Δήμος Πλατανιά και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κολυμπαρίου και τον Σύλλογο Γυναικών Κολυμπαρίου.

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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τρίτη 18 Αυγούστου, ώρα 21:00

· «Αν η Ελιά Μιλούσε» [Θερινό Σχολείο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων / 12΄]. Μέσα από αφηγήσεις και προσωπικές ιστορίες, η ταινία αναδεικνύει τη μακραίωνη ελιά των Βουβών, ηλικίας 3.000-5.000 ετών, τη σύνδεσή της με την τοπική κοινωνία και τη σημασία της ως σύμβολο συνέχειας, παράδοσης και πολιτισμού.





· «Οι Νύφες» [Παντελής Βούλγαρης / 128΄]. Η ιστορία διαδραματίζεται το 1922 και ακολουθεί το ταξίδι μιας νεαρής νύφης προς την Αμερική και τη γνωριμία της με έναν Αμερικανό φωτογράφο.

Τετάρτη 19 Αυγούστου, ώρα 21:00

· «Χίλια καλώς ορίσατε…» [Γυμνάσιο Σούδας / 14΄], μια μαθητική δημιουργία με θέμα τη μαντινάδα, την παράδοση και τη ζωντανή παρουσία της στην καθημερινότητα.





«Ο αδερφός μου κυνηγάει δεινοσαύρους» [Στέφανο Τσιπάνι / 102΄], μια τρυφερή ιστορία για τη σχέση δύο αδελφών, την αποδοχή και τη διαφορετικότητα.

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