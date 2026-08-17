Βολιβία: Η τοπική εκκλησία τελεί μνημόσυνα για...σκύλους! (βίντεο)

Στους πολύχρωμους και ζωντανούς δρόμους της Λα Πας, στη Βολιβία, πραγματοποιείται κάθε χρόνο μια από τις πιο ιδιαίτερες θρησκευτικές τελετές του κόσμου. Εκατοντάδες πιστοί συγκεντρώνονται στις εκκλησίες της πόλης, όχι μόνοι τους, αλλά συνοδευόμενοι από τους πιο πιστούς τους συντρόφους: Τους σκύλους τους.

Η λειτουργία του Αγίου Ρόχου (San Roque) αποτελεί έναν ζωντανό φόρο τιμής στα ζώα που ομορφαίνουν τη ζωή μας, προσφέροντας παράλληλα μια στιγμή βαθιάς παρηγοριάς για όσα έχουν φύγει από τη ζωή.

Ο Άγιος των σκύλων και η ιστορία του

Για να κατανοήσει κανείς τη σημασία αυτής της γιορτής, πρέπει να ανατρέξει στην ιστορία του Αγίου Ρόχου, του θεωρούμενου προστάτη των σκύλων και των ασθενών στην καθολική παράδοση. Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ο Άγιος Ρόχος αφιέρωσε τη ζωή του στη φροντίδα των θυμάτων της πανώλης τον 14ο αιώνα.

Όταν τελικά προσβλήθηκε και ο ίδιος από τη θανατηφόρα ασθένεια, απομονώθηκε σε ένα δάσος για να πεθάνει, ώστε να μην κολλήσει άλλους.

Εκεί, όμως, συνέβη ένα θαύμα. Ένας σκύλος που ανήκε σε έναν τοπικό άρχοντα τον ανακάλυψε. Ο τετράποδος ήρωας άρχισε να επισκέπτεται καθημερινά τον Άγιο, φέρνοντάς του ένα κομμάτι ψωμί και γλείφοντας τις πληγές του. Χάρη στην ανιδιοτελή φροντίδα και την αφοσίωση του σκύλου, ο Άγιος Ρόχος κατάφερε να θεραπευτεί. Από τότε, η φιγούρα του Αγίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πιστό του σύντροφο.

Μια γιορτή γεμάτη χρώμα, ευλογίες και μνήμη

Στη Λα Πας, η ημέρα του Αγίου Ρόχου (που τιμάται στα μέσα Αυγούστου) έχει λάβει διαστάσεις εθνικής γιορτής για τους ζωόφιλους, λειτουργώντας ανεπίσημα ως η «Ημέρα του Σκύλου». Οι εικόνες από τη λειτουργία είναι μοναδικές: Σκυλιά κάθε ράτσας και μεγέθους – από καθαρόαιμα μέχρι αδέσποτα που βρήκαν ένα ζεστό σπίτι – κατακλύζουν τους ναούς και τους προαύλιους χώρους.

Πολλοί ιδιοκτήτες μάλιστα στολίζουν τα κατοικίδιά τους με πολύχρωμα μαντήλια, κορδέλες ή ειδικά πλεκτά ρούχα.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι ιερείς ραντίζουν τα ζώα με αγιασμό, δίνοντας ευλογίες για υγεία, μακροζωία και προστασία από ασθένειες και ατυχήματα. Για τους κατοίκους της Βολιβίας, η πράξη αυτή δεν είναι μια απλή τυπικότητα, αλλά μια αναγνώριση της ψυχής και της προσφοράς των ζώων στην ανθρώπινη καθημερινότητα.

Ωστόσο, η λειτουργία κρύβει και μια έντονα συναισθηματική πλευρά. Αποτελεί έναν ασφαλή χώρο μνήμης για τους ιδιοκτήτες που θρηνούν την απώλεια ενός κατοικίδιου. Οι πιστοί φέρνουν φωτογραφίες των σκύλων τους που έχουν πεθάνει, ανάβουν κεριά στη μνήμη τους και προσεύχονται, βρίσκοντας παρηγοριά στην κοινότητα και στην πεποίθηση ότι η αγάπη που μοιράστηκαν δεν χάνεται.

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