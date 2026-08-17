Έτρωγε μόνο ρύζι για 21 χρόνια για να μη δουλεύει ξανά: Πώς καταστράφηκε το όνειρό του

Από τα 25 του έτη, ένας Ιάπωνας αποφάσισε να κυνηγήσει την οικονομική ανεξαρτησία και την πρόωρη συνταξιοδότηση. Με ετήσιο εισόδημα περίπου 5 εκατ. γεν, έθεσε στόχο τα 100 εκατ. γεν και για 20 χρόνια και 10 μήνες περιόρισε στο ελάχιστο κάθε έξοδο.

Έμενε σε εταιρικό κοιτώνα με μόλις 30.000 γεν τον μήνα, απέφευγε κλιματισμό και θέρμανση και πολλές φορές το δείπνο του ήταν μόνο ρύζι, τουρσί και ένα παστό δαμάσκηνο. Κάποιες ημέρες αρκούνταν ακόμη και σε ένα ενεργειακό ποτό που έπαιρνε δωρεάν με πόντους.

Έγινε viral αλλά το… μετάνιωσε

Τον Ιανουάριο του 2025 ανακοίνωσε ότι είχε ξεπεράσει τον στόχο του, φτάνοντας τα 135 εκατ. γεν, περίπου 785.000 ευρώ. Η ιστορία του έγινε viral και συνδέθηκε με τη φιλοσοφία FIRE, που προωθεί την υψηλή αποταμίευση και τις επενδύσεις για πρόωρη συνταξιοδότηση.

Ωστόσο, η πτώση του γεν μείωσε την πραγματική αξία των χρημάτων του και τον έκανε να αναρωτηθεί αν άξιζαν οι θυσίες. Στα 46 του άρχισε να ζει πιο άνετα, αγόρασε ακόμη και φούρνο μικροκυμάτων και έγραψε βιβλίο για την αποταμίευση.

Παρά την οικονομική του επιτυχία, παραδέχεται πως το μεγαλύτερο λάθος του ήταν ότι επικεντρώθηκε τόσο πολύ στον στόχο, ώστε ξέχασε να απολαύσει τη διαδρομή.

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