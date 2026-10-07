Κιτρινισμένα μαξιλάρια: Τι κρύβεται πίσω από τους λεκέδες και πότε χρειάζονται αλλαγή

Οι κιτρινωποί λεκέδες που εμφανίζονται στα μαξιλάρια με τον χρόνο είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο και δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι δεν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής.

Το μαξιλάρι έρχεται κάθε βράδυ για ώρες σε επαφή με το πρόσωπο και τα μαλλιά. Ο ιδρώτας, το σάλιο, η φυσική λιπαρότητα του δέρματος και των μαλλιών, αλλά και υπολείμματα από κρέμες, μακιγιάζ και προϊόντα μαλλιών μπορούν να περάσουν σταδιακά μέσα από τη μαξιλαροθήκη. Το ίδιο μπορεί να συμβεί όταν κοιμόμαστε με βρεγμένα μαλλιά. Παράλληλα, ορισμένα υλικά, όπως αφρός και γέμιση, μπορεί να αλλάξουν χρώμα λόγω φυσιολογικής φθοράς, ακόμη και όταν το μαξιλάρι χρησιμοποιείται σε ένα καθαρό σπίτι.

Πώς να περιορίσετε τους λεκέδες

Η χρήση προστατευτικής θήκης κάτω από τη μαξιλαροθήκη, η εβδομαδιαία αλλαγή της, η αποφυγή ύπνου με βρεγμένα μαλλιά και η αφαίρεση του μακιγιάζ πριν τον ύπνο μπορούν να περιορίσουν τη συσσώρευση υγρασίας και καταλοίπων. Βοηθά επίσης ο τακτικός αερισμός του μαξιλαριού σε εξωτερικό χώρο και στη σκιά.

Η καθαριότητα έχει σημασία και για τα ακάρεα της σκόνης, τα οποία συναντώνται στα κλινοσκεπάσματα και τρέφονται με νεκρά κύτταρα του δέρματος. Μπορούν να επιδεινώσουν αλλεργικά συμπτώματα, ρινίτιδα και φταρνίσματα, ιδιαίτερα το πρωί.

Πλύσιμο και αντικατάσταση

Δεν πλένονται όλα τα μαξιλάρια στο πλυντήριο. Οι οδηγίες του κατασκευαστή στην ετικέτα πρέπει να ακολουθούνται, καθώς ειδικά τα μαξιλάρια από αφρώδη υλικά μπορεί να παραμορφωθούν ή να υποστούν αλλοίωση. Μετά τον καθαρισμό, το μαξιλάρι πρέπει να στεγνώσει εντελώς πριν χρησιμοποιηθεί ξανά, ώστε να μην εγκλωβιστεί υγρασία που μπορεί να ευνοήσει μύκητες και δυσάρεστες οσμές.

Το κιτρίνισμα από μόνο του δεν επιβάλλει αντικατάσταση. Αν όμως το μαξιλάρι έχει χάσει τη στήριξή του, έχει πλατύνει, παρουσιάζει εξογκώματα ή δεν στηρίζει σωστά κεφάλι και αυχένα, πιθανότατα χρειάζεται αλλαγή. Στα μαξιλάρια με γέμιση από ίνες, μπορείτε να κάνετε και ένα απλό τεστ, διπλώστε το στη μέση. Αν δεν επανέλθει μόνο του στο αρχικό του σχήμα, είναι πιθανό να έχει φτάσει στο τέλος της χρήσιμης ζωής του.

Αντίστοιχα, η επίμονη δυσάρεστη οσμή μετά τον καθαρισμό ή η συχνή εμφάνιση αλλεργικών συμπτωμάτων στο σπίτι αποτελούν επίσης λόγους να εξετάσετε την αντικατάστασή του.

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