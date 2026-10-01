Ρούχα μέσα στο σπίτι: 7 απλά tips για να στεγνώνουν πιο γρήγορα

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και οι συχνές βροχές του φθινοπώρου και του χειμώνα κάνουν το άπλωμα των ρούχων μέσα στο σπίτι σχεδόν αναπόφευκτο. Ωστόσο, το στέγνωμα σε εσωτερικό χώρο μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρο, ενώ η υγρασία που απελευθερώνεται από τα βρεγμένα ρούχα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα του σπιτιού.

Υπάρχουν, όμως, μερικές απλές κινήσεις που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά, ώστε τα ρούχα να στεγνώνουν γρηγορότερα και να περιορίζεται η συσσώρευση υγρασίας στον χώρο.

1. Μην γεμίζεις υπερβολικά την απλώστρα

Άφηνε κενό ανάμεσα στα ρούχα, ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας. Όταν τα ρούχα ακουμπούν το ένα πάνω στο άλλο, η υγρασία εγκλωβίζεται και καθυστερεί το στέγνωμα.

2. Άνοιξε για λίγο τα παράθυρα

Ακόμη και τον χειμώνα, ένας σύντομος αερισμός μπορεί να βοηθήσει. Άνοιξε τα παράθυρα για λίγα λεπτά, ώστε να απομακρυνθεί ο υγρός αέρας από το δωμάτιο.

3. Άφησε χώρο γύρω από την απλώστρα

Μην τοποθετείς την απλώστρα κολλητά σε τοίχους ή ανάμεσα σε έπιπλα. Ένα πιο ανοιχτό σημείο επιτρέπει καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και βοηθά τα ρούχα να στεγνώσουν πιο ομοιόμορφα.

4. Βάλε επιπλέον στύψιμο στο πλυντήριο

Αν τα ρούχα βγαίνουν πολύ βρεγμένα, ένα επιπλέον πρόγραμμα στύψης μπορεί να απομακρύνει μέρος του νερού πριν απλωθούν. Αυτό μπορεί να μειώσει αισθητά τον χρόνο που χρειάζονται για να στεγνώσουν.

5. Μην απλώνεις τα ρούχα διπλωμένα

Τίναξε καλά κάθε ρούχο πριν το βάλεις στην απλώστρα και άπλωσέ το όσο γίνεται. Όσο μεγαλύτερη επιφάνεια εκτίθεται στον αέρα, τόσο ευκολότερα απομακρύνεται η υγρασία.

6. Χρησιμοποίησε ανεμιστήρα ή αφυγραντήρα

Ένας ανεμιστήρας μπορεί να βοηθήσει στην κυκλοφορία του αέρα. Αν υπάρχει έντονη υγρασία στον χώρο, ένας αφυγραντήρας μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση της υγρασίας και στην ταχύτερη διαδικασία στεγνώματος.

7. Μην τα αφήνεις για πολλές ώρες σε κλειστό χώρο

Αν τα ρούχα παραμένουν συνεχώς σε ένα δωμάτιο χωρίς αερισμό, η υγρασία που απελευθερώνουν συσσωρεύεται στον χώρο. Προσπάθησε να υπάρχει ανανέωση του αέρα και, μόλις στεγνώσουν, μάζεψέ τα από την απλώστρα.

Με μερικές απλές αλλαγές στον τρόπο που απλώνουμε τα ρούχα, μπορούμε να μειώσουμε αισθητά τον χρόνο στεγνώματος και ταυτόχρονα να περιορίσουμε την υγρασία μέσα στο σπίτι.

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