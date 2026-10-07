Δήμος Πλατανιά: Μέχρι 19 Οκτωβρίου οι δηλώσεις των ζημιών για τις καλλιέργειες

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Ο Δήμος Πλατανιά με ανακοίνωση του, ενημερώνει τους παραγωγούς της Δ. Κ. Παλαιών Ρουμάτων ( της Δ.Ε. Βουκολιών) και των Δ.Κ. Πρασέ, Σέμπρωνα και Λάκκων ( της Δ.Ε. Μουσούρων), οι οποίοι υπέστησαν ζημιές στις καλλιέργειές τους από την ανεμοθύελλα και την πλημμύρα της 3ης και 4ης Οκτωβρίου 2026, ότι μπορούν να υποβάλουν δήλωση ζημιάς στους Ανταποκριτές του ΕΛΓΑ έως και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα ακόλουθα Δημοτικά Καταστήματα:

• Για τη Δ.Ε. Βουκολιών: στο Δημοτικό Κατάστημα Πλατανιά, στο Γεράνι.

• Για τη Δ.Ε. Μουσούρων: στο Δημοτικό Κατάστημα Αλικιανού.

Οι Καλλιέργειες που αφορά την υποβολή δηλώσεων ζημιάς είναι :

• Για την Δ.Κ. Παλαιών Ρουμάτων ( της Δ.Ε. Βουκολιών): θα γίνονται δεκτές δηλώσεις ζημιάς αποκλειστικά για την καλλιέργεια κάστανων.

Οι Καλλιέργειες που αφορά την υποβολή δηλώσεων ζημιάς:

• Για τις Δ.Κ. Πρασέ, Δ.Κ. Σέμπρωνα και Δ.Κ. Λάκκων ( της Δ.Ε. Μουσούρων),θα γίνονται δεκτές δηλώσεις ζημιάς για τις καλλιέργειες :

• Κάστανων

• Καρυδιών

• μήλων

• κηπευτικών/πατάτες.

Απαραίτητο δικαιολογητικό

• Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας και Εκτροφής (ΕΛΓΑ).

Τηλέφωνα επικοινωνίας

• Δ.Ε. Βουκολιών (Γεράνι): 28213 40001

• Δ.Ε. Μουσούρων (Αλικιανός): 28213 40018, 28213 41051

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί παρακαλούνται να προσέλθουν εγκαίρως για την υποβολή της σχετικής δήλωσης ζημιάς, εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Για την απώλεια Ζωικού Κεφαλαίου, η κτηνοτρόφοι μπορούν αν επικοινωνούν μόνο με τον ΕΛΓΑ Ηρακλείου, στα τηλέφωνα:2810264205 & 2810264208, άμεσα.

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