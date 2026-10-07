Τα συνεργεία του ΕΛΓΑ στο Οροπέδιο Λασιθίου – Τι είπε για τα "αγνοούμενα" ζώα

Σε εξέλιξη είναι η καταγραφή της καταστροφής στις καλλιέργειες και τα ζώα στο Οροπέδιο Λασιθίου με τους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους να είναι σε απόγνωση.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής του ΕΛΓΑ, Νίκος Δασκαλάκης, στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανώλη Αργυράκη, «είμαστε στη φάση που οργανωνόμαστε και έχουμε βγει ήδη έξω για οριοθέτηση και καταγραφές ειδικά στο ζωικό κεφάλαιο, όπου έχουν βρεθεί τα ζώα. Γιατί το σύνολο σχεδόν των ζώων δεν έχει βρεθεί και περιμένουμε να δούμε τι διαχείριση μπορεί να γίνει. Ο κανονισμός προβλέπει πως ό,τι υποδεικνύει αυτό καταγράφεται και μπορεί να αποζημιωθεί».

Όσον αφορά στο ερώτημα σχετικά με τα ζώα που παρασύρθηκαν από τα νερά και μπορεί να μην βρεθούν όλα, οπότε θα αναφερθεί και μικρότερος αριθμός τόνισε πως: «Είμαστε στη διαδικασία στη διερεύνηση του τρόπου της διαχείρισης πάντα με το κανονιστικό πλαίσιο. Η εμπειρία έχει δείξει ότι κάπουνεμφανίζονται αυτά τα πρόβατα. Όταν μιλάμε για κάποιες χιλιάδες πρόβατα κάπου πρέπει να βρεθούν. Αν βρεθούν κάποια από αυτά, εκεί θα δούμε πως θα το διαχειριστούμε, σύμφωνα με νόμους, σύμφωνα με αποφάσεις. Εμείς ως υποκατάστημα δεν μπορούμε να αποφασίσουμε μόνοι μας. Με πάντα νομοθετημένες οδηγίες».

Παράλληλα, ο κ. Δασκαλάκης αναφέρθηκε και στις ζημιές στη φυτική παραγωγή στο Οροπέδιο: «Το πρόβλημα το μεγάλο είναι κυρίως στο Οροπέδιο που έχει κατακλυστεί από τα νερά. Μια σημαντική έκταση που σύμφωνα με τον Κοπέρνικο είναι κάτι λιγότερο από 4.000 στρέμματα και σύμφωνα με τους δικούς μας πρόχειρους υπολογισμούς έχουν επηρεαστεί γύρω στα 8.000-9.000 στρέμματα καλλιεργειών πατάτας ή άλλων υπαίθριων κηπευτικών που καλλιεργούν στην περιοχή. Εκεί πάλι σύμφωνα με τον κανονισμό θα γίνουν δηλώσεις ζημιάς».

Ωστόσο για τους παραγωγούς πατάτας και για τους πατατόσπορους που η μεγαλύτερη ποσότητα που φυτεύτηκε ήταν παραγωγής δικής τους ανέφερε: «Ο νόμος που ισχύει και δεν έχει αλλάξει είναι να φυτεύονται καλλιέργειες με πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό. Αν δεν υπάρχει αυτή η πιστοποίηση ξεφεύγει από το νόμο, άρα κι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό».

Όπως ενημέρωσε, το συγκεκριμένο θέμα τέθηκε και στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με το κυβερνητικό κλιμάκιο και οι αρμόδιοι υπουργοί εξετάζουν αν μπορεί να υπάρξει λύση, γι' αυτή την περίπτωση, για όσους δηλαδή δεν διαθέτουν αυτή την πιστοποίηση του πατατόσπορου.

Παράλληλα, ο Νίκος Δασκαλάκης, έθεσε και το θέμα των στρεμμάτων που δεν συμπεριλαμβάνονται στους τίτλους ιδιοκτησίας και είναι με συμβολικό ενοικιαστήριο. «Εφόσον ένας παραγωγός δεν έχει επίσημα έγγραφα δεν μπορεί να τα περάσει στο ΟΣΔΕ άρα και να τα ασφαλίσει τα στρέμματα, άρα τα υπόλοιπα στρέμματα είναι ανασφάλιστα, είναι και αυτό το πρόβλημα που έχουν οι παραγωγοί. Το αναφέραμε στους υπουργούς και αυτό το θέμα θα τεθεί στην κρατική επιτροπή και θα δουν πως μπορούν και αν μπορούν να το διευθετήσουν», συμπλήρωσε ο διευθυντής του ΕΛΓΑ.

Μάλιστα, επεσήμανε ακόμα μια φορά ότι όλα πρέπει να γίνουν με βάση τη νομοθεσία.

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