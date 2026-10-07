Ιστορική επιβεβαίωση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στη συνάντηση Μητσοτάκη - Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου

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Τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου στις 19:18, όπου τον υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι δύο άνδρες είχαν θερμή χειραψία και στη συνέχεια προχώρησαν στην προγραμματισμένη συνάντησή τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, τη ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου, με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό των εταίρων του Κόλπου, ενώ επανέλαβε την προσήλωση της χώρας στην ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η οποία, άλλωστε, αποδεικνύεται στην πράξη, καθώς η χώρα μας συμμετέχει με πλοία στην ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ακόμη, αντηλλάγησαν απόψεις για έργα που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και την περιφερειακή συνδεσιμότητα.

Συζητήθηκαν επίσης οι τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάρκο Ρούμπιο εξήραν τον ρόλο της ελληνικής κοινότητας στις ΗΠΑ ως γέφυρας κατανόησης και φιλίας μεταξύ των δύο χωρών.

Στη συνάντηση, από την ελληνική πλευρά συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Κατερίνα Νασίκα, ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, πρέσβης Αντώνης Αλεξανδρίδης, και η διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Αριστοτελία Πελώνη.

Η συνάντηση διήρκησε σχεδόν μία ώρα, με τον Μάρκο Ρούμπιο να αποχωρεί από το Μέγαρο Μαξίμου λίγα λεπτά μετά τις 20:00.

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