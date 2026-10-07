Μάρκο Ρούμπιο από την Πνύκα: Η Ελλάδα υπόδειγμα συμμάχου - Οι αναφορές σε Πλάτωνα και Αριστοτέλη

Η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου τόνισε ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο μιλώντας στην Πνύκα, με φόντο την Ακρόπολη.

«Κληρονομήσαμε από τους Ελληνες την πεποίθηση ότι το άγνωστο μπορεί να γίνει κατανοητό. Οτι υπάρχει μία τάξη στο Σύμπαν που διέπεται από θεμελιώδεις νόμους. Αυτό ήταν το θεμέλιο του νου. Επιστήμη, φιλοσοφία, ηθική, θρησκεία. Ενας κώδικας για το πώς πρέπει να ζουν οι άνθρωποι» επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.



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«Η ιστορία της Αμερικής, η ιστορία της χώρας μου είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της αρχαιότητας. Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά χαραγμένη στην αρχιτεκτονική μας. Καμία άλλη εποχή του παρελθόντος δεν μας εκπλήσσει περισσότερο από την αρχαιότητα. Πολλά έχουν γραφτεί για την επίδραση της Αρχαίας Ελλάδας στους ιδρυτές της Αμερικής. Η Αθήνα μας έδωσε τη δημοκρατία» τόνισε.

Σε άλλο σημείο, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε πως η Ευρώπη μπορεί να ξυπνήσει από τη νάρκη και να αναζωπυρώσει τη φωτιά που άναψε πριν από χιλιάδες χρόνια.

«Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο του μετασχηματισμού. Ο λαός είναι απαραίτητος φίλος της Ευρώπης και των ΗΠΑ σε όλους τους τομείς. Υπόδειγμα συμμάχου. Να ακολουθήσει το παράδειγμά της η Ευρώπη.

Το όραμά μας είναι μία συμμαχία στην οποία το μέγεθός της είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών της. Θέλουμε και οφείλουμε να κερδίσουμε μαζί».

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