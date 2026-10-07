Παρασύρης για το Κέντρο Υγείας Χάρακα: «Απαιτούμε χρονοδιαγράμματα, όχι προεκλογικές φιλοφρονήσεις»

Την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Χάρακα και να υπάρξουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των έργων επισημαίνει σε τοποθέτηση του, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκος Παρασύρης, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις που, όπως υποστηρίζει, έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια.

Ο κ. Παρασύρης αναφέρεται στις συνεχείς παρεμβάσεις του για το Κέντρο Υγείας, σημειώνοντας ότι έχει παρακολουθήσει την υπόθεση από κοντά, από την πρώτη επιτόπια επίσκεψη και καταγραφή των αναγκών τον Απρίλιο του 2023, μέχρι τη νέα επίσκεψή του στις αρχές Οκτωβρίου 2026.

Όπως επισημαίνει, στο διάστημα αυτό έχουν προηγηθεί συναντήσεις, κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και αναφορές προς τους αρμόδιους φορείς, με αντικείμενο την αναβάθμιση και τη χρηματοδότηση του Κέντρου Υγείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά τις παρεμβάσεις του, δεν υπήρξε μέχρι σήμερα η απαιτούμενη ανταπόκριση από το Υπουργείο, με τον ίδιο να κάνει λόγο για «κωλυσιεργία» και να ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για την πορεία του έργου.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις κοινοβουλευτικές του παρεμβάσεις για την ένταξη του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης, την ανάγκη άμεσης αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, αλλά και το χρονοδιάγραμμα, το ύψος και την πηγή χρηματοδότησης της κτιριακής ανακαίνισης.

«Να αποδειχθεί στην πράξη η χρηματοδότηση»

Ο βουλευτής χαρακτηρίζει θετικές τις τελευταίες ανακοινώσεις για χρηματοδότηση, ωστόσο εκφράζει επιφυλάξεις για το πότε θα περάσουν από το επίπεδο των εξαγγελιών στην υλοποίηση.

«Οι όποιες ανακοινώσεις χρηματοδότησης είναι καλοδεχούμενες μεν, καθυστερημένες δε», αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι πλέον αναμένει να αποδειχθεί στην πράξη η υλοποίηση των σχετικών δεσμεύσεων.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρίσκονται πλέον τα συγκεκριμένα βήματα που απαιτούνται για να προχωρήσει το έργο. Ο κ. Παρασύρης ζητά να γνωστοποιηθούν τα ακριβή χρονοδιαγράμματα για την έναρξη του διαγωνισμού, την κατασκευαστική φάση και την ολοκλήρωση των εργασιών.

Κλείνοντας, ο βουλευτής διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την υπόθεση και να ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις, αφήνοντας αιχμές για το ενδεχόμενο νέων καθυστερήσεων.

«Εγώ θα επιμείνω και περιμένω τα ακριβή χρονοδιαγράμματα έναρξης του διαγωνισμού, του κατασκευαστικού τμήματος και της ολοκλήρωσης των εργασιών», τονίζει, εκφράζοντας την ελπίδα οι επόμενες ανακοινώσεις για το Κέντρο Υγείας Χάρακα να μην περιοριστούν σε νέες εξαγγελίες.

Αναλυτικά η δήλωση του:

''Την υπόθεση του Κέντρου Υγείας Χάρακα την παρακολουθώ σταθερά τα τελευταία χρόνια, δίνοντας έναν διαρκή αγώνα για τη στήριξή του. Από την πρώτη επιτόπια επίσκεψη και καταγραφή των αναγκών στις 04/04/2023, τη στρατηγική συνάντηση στην 7η ΥΠΕ στις 01/02/2024, τις σταθερές κοινοβουλευτικές διεκδικήσεις στις 31/01/2025, έως τη νέα επιτόπια επίσκεψη στις 01/10/2026, η συνέπεια και η παρουσία μου στο πεδίο παραμένουν αμείωτες.



Ωστόσο, η κυβερνητική πολιτική χαρακτηρίζεται από κωλυσιεργία: παρά τις συνεχείς και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις μου -όπως την Ερώτηση της 14/10/2025 (ΑΠ 252) για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης, την Αναφορά της 09/09/2026 (ΑΠ 3308) για άμεσες ενέργειες αναβάθμισης και την Ερώτηση της 06/10/2026 (ΑΠ 98) για το χρονοδιάγραμμα, το ύψος και την πηγή χρηματοδότησης της κτιριακής ανακαίνισης- το Υπουργείο ουδέποτε μπήκε στη διαδικασία απάντησης.



Έτσι, οι όποιες ανακοινώσεις χρηματοδότησης είναι καλοδεχούμενες μεν, καθυστερημένες δε, αφήνοντας μια ειλικρινή αγωνία για την πραγματική εξέλιξη των πραγμάτων. Η προεκλογική ανακοίνωση χρηματοδότησης μένει πλέον να αποδειχθεί στην πράξη.



Εγώ θα επιμείνω και περιμένω τα ακριβή χρονοδιαγράμματα έναρξης του διαγωνισμού, του κατασκευαστικού τμήματος και της ολοκλήρωσης των εργασιών, ελπίζοντας ότι οι επόμενες ανακοινώσεις δεν θα γίνουν στις εκλογές του 2031.''

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