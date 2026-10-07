Ντεκαφεϊνέ καφές: Αυτό που δεν περιμέναμε να μάθουμε και που κάνει στη μνήμη

Ένα ενδιαφέρον εύρημα για τον καφέ προέκυψε από μια μικρή πειραματική μελέτη, καθώς οι συμμετέχοντες που έπιναν ντεκαφεϊνέ ήταν οι μόνοι που εμφάνισαν σημαντική βελτίωση σε δύο δοκιμασίες μνήμης. Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, δείχνει ότι οι επιδράσεις του καφέ στον οργανισμό πιθανότατα δεν σχετίζονται μόνο με την καφεΐνη. Οι επιστήμονες στρέφουν το ενδιαφέρον τους και σε άλλα συστατικά του καφέ, όπως οι πολυφαινόλες, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται το μικροβίωμα του εντέρου.

Στη μελέτη συμμετείχαν 31 άτομα που κατανάλωναν συστηματικά τρία έως πέντε φλιτζάνια καφέ την ημέρα. Για δύο εβδομάδες διέκοψαν εντελώς την κατανάλωση, γεγονός που προκάλεσε σημαντικές αλλαγές στους μικροοργανισμούς του εντέρου τους.

Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία κατανάλωνε ντεκαφεϊνέ και η άλλη κανονικό καφέ, χωρίς οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν σε ποια ομάδα βρίσκονταν. Για τρεις εβδομάδες έπιναν τέσσερις μερίδες στιγμιαίου καφέ καθημερινά.Με την επιστροφή του καφέ στη διατροφή, παρατηρήθηκαν αλλαγές στο μικροβίωμα και στις δύο ομάδες. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι αισθάνονταν λιγότερο στρες, κατάθλιψη και παρορμητικότητα, ανεξάρτητα από το αν έπιναν κανονικό ή ντεκαφεϊνέ.

Η διαφορά καταγράφηκε στις δοκιμασίες μνήμης. Η ομάδα του ντεκαφεϊνέ παρουσίασε σημαντική βελτίωση τόσο στην ανάκληση λέξεων όσο και στη χωρική μνήμη, κάνοντας λιγότερα λάθη. Αντίστοιχη βελτίωση δεν παρατηρήθηκε στην ομάδα που έπινε καφέ με καφεΐνη.Αυτό δεν σημαίνει, πάντως, ότι η καφεΐνη δεν προσφέρει οφέλη. Μόνο ο κανονικός καφές συνδέθηκε με καλύτερη εγρήγορση και προσοχή, καθώς και με χαμηλότερα επίπεδα άγχους και ψυχολογικής δυσφορίας.

Οι ερευνητές υπενθυμίζουν ότι ο καφές περιέχει περισσότερες από 1.000 διαφορετικές ενώσεις και η καφεΐνη είναι μόνο μία από αυτές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πολυφαινόλες, οι οποίες μπορούν να αλληλεπιδρούν με τα μικρόβια του εντέρου και ενδεχομένως να επηρεάζουν την επικοινωνία μεταξύ εντέρου και εγκεφάλου.

Ωστόσο, πρόκειται για μικρή και προκαταρκτική μελέτη και τα αποτελέσματα δεν αρκούν για να αποδειχθεί ότι ο ντεκαφεϊνέ βελτιώνει γενικά τη μνήμη ή ότι είναι καλύτερος από τον κανονικό καφέ. Τα ευρήματα, πάντως, ενισχύουν την άποψη ότι οι επιδράσεις του καφέ στον οργανισμό είναι πιο σύνθετες και δεν εξηγούνται μόνο από την καφεΐνη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

7 φράσεις που δείχνουν ότι το άγχος και η πίεση έχουν ξεπεράσει τα όρια

Σαρδέλες: Το οικονομικό ψάρι με την μεγάλη διατροφική αξία