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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ορκωμοσία υπαλλήλου στην Περιφέρεια Κρήτης

ορκομωσια υπαλληλου
clock 22:10 | 07/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έναν νέο υπάλληλο, ο οποίος θα υπηρετήσει σε υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης, όρκισε σήμερα, Τετάρτη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Πρόκειται για τον Αντώνη Γραμματικάκη του Σπυρίδωνα κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που διορίζεται στην Διεύθυνση Πολιτισμού-Αθλητισμού της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ευχήθηκε στον νέο υπάλληλο καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων του και καλή σταδιοδρομία στη δημόσια διοίκηση, με βασικό στόχο την αποτελεσματική και ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών.

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Ορκομωσια Υπάλληλος Περιφερεια Κρητης
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