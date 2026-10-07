Ορκωμοσία υπαλλήλου στην Περιφέρεια Κρήτης

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Έναν νέο υπάλληλο, ο οποίος θα υπηρετήσει σε υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης, όρκισε σήμερα, Τετάρτη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Πρόκειται για τον Αντώνη Γραμματικάκη του Σπυρίδωνα κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που διορίζεται στην Διεύθυνση Πολιτισμού-Αθλητισμού της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ευχήθηκε στον νέο υπάλληλο καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων του και καλή σταδιοδρομία στη δημόσια διοίκηση, με βασικό στόχο την αποτελεσματική και ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών.

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