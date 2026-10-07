Η αναβάθμιση του Σχολικού Συγκροτήματος Χώρας Σφακίων εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου 2»

Η αναβάθμιση του Σχολικού Συγκροτήματος Γυμνασίου - Λυκείου Χώρας Σφακίων εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 2», με στόχο την πλήρη, ασφαλή και εκσυγχρονισμένη λειτουργία του, ώστε να παραδοθεί στην τοπική κοινωνία των Σφακίων και την εκπαιδευτική κοινότητα, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του και τη φιλοξενία του συνόλου των μαθητών και εκπαιδευτικών.

Το Γυμνάσιο - Λύκειο Χώρας Σφακίων αποτελεί το μοναδικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρο τον δήμο και εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των μαθητών της επαρχίας Σφακίων. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σφακίων Ιωάννη Ζερβό, «το Γυμνάσιο - Λύκειο Χώρας Σφακίων προτάθηκε αρμοδίως, ώστε να αξιοποιηθεί, μεταξύ άλλων, ο μεγάλος αύλειος χώρος και να αναβαθμιστούν και εκσυγχρονιστούν οι υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως τα γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, τα οποία θα μπορούν να εξυπηρετούν όχι μόνο τους μαθητές, αλλά και το σύνολο της τοπικής κοινωνίας».

Οι εργασίες στη σχολική μονάδα της Χώρας Σφακίων, προβλέπουν: «Χρωματισμούς εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας (συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της επισκευής υγρομόνωσης). Κατασκευή / επισκευή ραμπών πρόσβασης ΑμεΑ ή/και προσθήκη μηχανικού αναβατορίου. Κατασκευή/αντικατάσταση γηπέδων καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης ή/και χώρων παιδικής χαράς καθώς και ελαιοχρωματισμό των κιγκλιδωμάτων της περίφραξης».

Ο δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός δήλωσε: «Η ένταξη της πλήρους αναβάθμισης του Σχολικού Συγκροτήματος Γυμνασίου - Λυκείου Χώρας Σφακίων στο Πρόγραμμα "ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 2" αποτελεί μια σπουδαία ημέρα και μια δικαίωση των προσπαθειών μας για την τοπική κοινωνία των Σφακίων. Η παιδεία και η ασφάλεια των παιδιών μας αποτελούν για εμάς αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης αυτής, κάνουμε ένα ακόμα καθοριστικό βήμα, για τη ριζική ανανέωση των υποδομών μας. Στόχος της δημοτικής μας αρχής είναι να παραδώσουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα ένα σχολείο απόλυτα ασφαλές, σύγχρονο και λειτουργικό, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα και θα προσφέρει στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας το περιβάλλον που τους αξίζει».

Ο κ. Ζερβός ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχή έκβαση αυτής της προσπάθειας, η οποία, όπως επισήμανε, αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα έργων που θωρακίζουν το μέλλον του τόπου μας, ξεκινώντας από τη νέα γενιά των Σφακίων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε στην Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, καθώς και στα στελέχη του Υπουργείου για τη συμβολή τους στην ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 2». Παράλληλα και δεδομένου ότι η χρηματοδότηση και της Γ' και Δ' Φάσης του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» αποτελεί δωρεά των τεσσάρων Τραπεζών (Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Alpha Bank) ο δήμαρχος Σφακίων ευχαριστεί τις δωρήτριες τράπεζες καθώς και για την επιβοηθητική συνδρομή της, την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ).

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