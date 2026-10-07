Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΒΟΑΚ: Στα "δύο" ο κόμβος Σούδας λόγω έργων

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικό τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, λόγω προγραμματισμένων εργασιών οδοποιίας.



Σύμφωνα με επίσημη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, οι ρυθμίσεις αφορούν το ύψος του κόμβου Σούδας και συγκεκριμένα το τμήμα από τη χιλιομετρική θέση 04+450 έως και 05+400. Οι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026.

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Η Αστυνομία διευκρινίζει ότι η ροή των οχημάτων επί του κύριου άξονα του ΒΟΑΚ δεν θα διακοπεί, ωστόσο η διέλευση θα γίνεται με περιορισμούς.

Ειδικότερα:



• Κλείσιμο λωρίδων προσπέρασης: Η κυκλοφορία θα διακοπεί πλήρως στις υφιστάμενες λωρίδες προσπέρασης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας καθ' όλο το μήκος του υπό εκτέλεση έργου.



• Στένωση οδοστρώματος: Στο εναπομείναν τμήμα του δρόμου θα εφαρμοστεί στένωση λωρίδων. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά, αλλά με χαμηλότερες ταχύτητες, τόσο προς Ρέθυμνο/Ηράκλειο όσο και προς Κίσσαμο.



• Ελεύθεροι οι κλάδοι σύνδεσης: Καμία μεταβολή δεν θα υπάρξει στους κλάδους εισόδου και εξόδου του κόμβου Σούδας. Η πρόσβαση από και προς τον ΒΟΑΚ θα πραγματοποιείται ανεμπόδιστα για όλες τις κατευθύνσεις.

Έκκληση της ΕΛ.ΑΣ. για προσοχή

Λόγω της αναμενόμενης κυκλοφοριακής στενότητας σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του οδικού δικτύου των Χανίων, η Διεύθυνση Αστυνομίας απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους οδηγούς.

Οι διερχόμενοι καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να μειώνουν εγκαίρως την ταχύτητα των οχημάτων τους πριν από την εστία των έργων και να συμμορφώνονται αυστηρά με την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση, καθώς και με τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα βρίσκονται στο σημείο για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

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