Τέλος στο θρίλερ της Σαμαριάς: Βγήκαν από το φαράγγι οι 8 εγκλωβισμένοι

Τέλος στην πολυήμερη αγωνία μπήκε σήμερα το μεσημέρι, καθώς απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια οι οκτώ εργαζόμενοι που παρέμεναν αποκλεισμένοι στον οικισμό της Σαμαριάς από τις 29 Σεπτεμβρίου, λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας.



Η επιχείρηση επιστροφής ξεκίνησε στις 8:30 το πρωί. Παρά τις εκτεταμένες καταστροφές, οι εργαζόμενοι εξήλθαν από το φαράγγι λίγο πριν τις 12:30 το μεσημέρι μέσω της διαδρομής προς το Ξυλόσκαλο.

Η πεζοπορία αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς το μονοπάτι έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ σε πολλά σημεία η στάθμη του νερού έφτανε τα 20 εκατοστά. Για τη μεταφορά του εξοπλισμού και των προσωπικών τους αντικειμένων επιστρατεύτηκαν μουλάρια.





Σύμφωνα με δηλώσεις των ίδιων των εργαζομένων στην ΕΡΤ, όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους διέθεταν επαρκή τρόφιμα και εφόδια, ενώ διατηρούσαν συνεχή επικοινωνία με τις οικογένειές τους. Όπως επισημάνθηκε, η καθυστέρηση στην αποχώρησή τους κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να προστατευτούν τα νεότερα και λιγότερο έμπειρα μέλη της ομάδας από τους κινδύνους του κατεστραμμένου περάσματος.

Στο Ξυλόσκαλο τους υποδέχθηκαν σε κλίμα συγκίνησης οι συνάδελφοί τους για να γιορτάσουν την επιστροφή τους. Την ίδια στιγμή, ειδικά συνεργεία βρίσκονται ήδη στο εσωτερικό του εθνικού δρυμού, επιχειρώντας να αποκαταστήσουν την προσβασιμότητα του μονοπατιού.

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