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Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Π. Ε. Ρεθύμνης

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Π. Ε. Ρεθύμνης
clock 21:39 | 07/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνάντηση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Π. Ε. Ρεθύμνης είχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Σωματείου Δημήτρης Τσαχάκης, ο Αντιπρόεδρος Μανώλης Κοπανάκης, η Γενική Γραμματέας Πόπη Γιαννιδάκη και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργος Ριτσάτος.

Κατά τη διάρκεια της επαφής συζητήθηκαν γενικότερα ζητήματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία στην περιοχή του Ρεθύμνου. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι του Σωματείου ενημέρωσαν τον Περιφερειάρχη για προβλήματα κινητικότητας που τους απασχολούν και τον στόχο τους για δράσεις που υποστηρίζουν τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και την ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας των μελών τους. 

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