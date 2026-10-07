Εξωπλανήτης με μαγνητικό πεδίο-«γίγαντα»: 200 φορές ισχυρότερο από του Δία

Ένα ιδιαίτερα ισχυρό μαγνητικό πεδίο φαίνεται πως διαθέτει ο εξωπλανήτης Beta Pictoris b, σύμφωνα με νέα ερευνητικά δεδομένα. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι ραδιοεκπομπές που ανιχνεύθηκαν μπορεί να συνδέονται με σέλαα, παρόμοια με εκείνα που παρατηρούνται στη Γη, όταν φορτισμένα σωματίδια αλληλεπιδρούν με το μαγνητικό πεδίο.

Ο αστρονόμος του Χάρβαρντ Έντο Μπέργκερ αναφέρει ότι το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη ενδέχεται να είναι τουλάχιστον 200 φορές ισχυρότερο από εκείνο του Δία. Το εύρημα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι επιστήμονες θεωρούσαν μέχρι σήμερα ότι τα μαγνητικά πεδία των εξωπλανητών θα ήταν πιο κοντά σε αυτό του μεγαλύτερου πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος.

Ραδιοεκπομπές έχουν καταγραφεί στο παρελθόν από τον Δία και τον Κρόνο, αλλά και από άστρα και καφέ νάνους. Ωστόσο, δεν είχε επιβεβαιωθεί μέχρι σήμερα αντίστοιχη άμεση ανίχνευση από εξωπλανήτη.

Ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο μπορεί να επηρεάζει σημαντικά την ατμόσφαιρα ενός πλανήτη και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά με το διαστημικό περιβάλλον.

Οι επιφυλάξεις των επιστημόνων

Παρά το ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει η ανακάλυψη, τα συμπεράσματα δεν έχουν ακόμη περάσει από τη διαδικασία αξιολόγησης από ανεξάρτητους επιστήμονες. Η σχετική μελέτη δημοσιεύθηκε ως προδημοσίευση τον Σεπτέμβριο και, ως εκ τούτου, οι ερευνητές συνιστούν προσοχή μέχρι να υπάρξει ανεξάρτητη επιβεβαίωση.

Ο Beta Pictoris b ανακαλύφθηκε το 2008 και ανήκει σε ένα νεαρό πλανητικό σύστημα ηλικίας περίπου 23 εκατομμυρίων ετών, σε αντίθεση με το δικό μας, που έχει ηλικία περίπου 4,5 δισεκατομμυρίων ετών.

Η ερευνητική ομάδα έχει ήδη ζητήσει επιπλέον χρόνο παρατήρησης με τηλεσκόπια, προκειμένου να επιβεβαιώσει την προέλευση των ραδιοεκπομπών και να κατανοήσει πώς ο εξωπλανήτης απέκτησε ένα τόσο ισχυρό μαγνητικό πεδίο.

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