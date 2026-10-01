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ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Γιατί λαλεί ο κόκορας το πρωί; Η επιστήμη ανατρέπει όσα ξέραμε!

κοκορας
clock 07:46 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο κόκορας λαλεί το πρωί κυρίως λόγω του εσωτερικού του ρολογιού (κιρκάδιος ρυθμός) και για την υπεράσπιση της περιοχής του.

Ιάπωνες ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Ναγκόγια απέδειξαν πειραματικά το 2013 ότι το πρωινό λάλημα δεν αποτελεί άμεση αντίδραση στο πρώτο φως της ημέρας.

Ακόμα και όταν οι κόκορες κρατούνται σε απόλυτο σκοτάδι, λαλούν ακριβώς λίγο πριν από τα χαράματα, καθώς καθοδηγούνται από τον ενσωματωμένο βιολογικό τους ρυθμό.

Το λάλημα εξυπηρετεί δύο βασικές λειτουργίες μέσα στην κοινωνική ιεραρχία:

Σήμανση περιοχής και επίδειξη ισχύος: Ο κόκορας στέλνει το μήνυμα σε όλους τους πιθανούς ανταγωνιστές της περιοχής ότι η επικράτεια είναι κατειλημμένη και ο ίδιος έχει τον έλεγχο.

 Ξεκάθαρη ιεραρχία: Σε μια ομάδα κοκόρων, ο κυρίαρχος κόκορας (άλφα) λαλεί πάντα πρώτος. Μόνο αφού το ανώτερο στην ιεραρχία πτηνό δώσει το πρωινό του σύνθημα, επιτρέπεται να ακολουθήσουν οι υπόλοιποι κόκορες με χαμηλότερη ιεραρχική θέση. Αν ένας κόκορας χαμηλότερης βαθμίδας λαλούσε πρώτος, αυτό θα αποτελούσε άμεση πρόκληση προς την ηγεσία.

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