Ιστορικό Μουσείο Κρήτης: Επίσκεψη φιλολόγων στην έκθεση για την Έλλη Αλεξίου

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Η Ένωση Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου, σε συνεργασία με το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, διοργανώνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 επίσκεψη στην περιοδική έκθεση:

«Έλλη Αλεξίου. Ένας αιώνας, μια ιστορία. Η παιδαγωγός, η συγγραφέας, η αγωνίστρια»

Μια ξεχωριστή ευκαιρία να γνωρίσουμε μέσα από τα εκθέματα και το ψηφιακό υλικό του Αρχείου Έλλης Αλεξίου τη ζωή, το έργο και την πολύπλευρη παρουσία της σημαντικής παιδαγωγού και συγγραφέα.

Η δράση περιλαμβάνει ξενάγηση στην έκθεση, καθώς και προβολή συνέντευξης της Έλλης Αλεξίου και δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ για τη Γαλάτεια Αλεξίου- Καζαντζάκη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε δύο ομάδες των 15 ατόμων:

Α΄ ΟΜΑΔΑ 10:00 – 11:00 | Ξενάγηση στην έκθεση 11:00 – 12:00 | Προβολή συνέντευξης της Έλλης Αλεξίου και δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ για τη Γαλάτεια Αλεξίου

Β΄ ΟΜΑΔΑ 12:00 – 13:00 | Ξενάγηση στην έκθεση 13:00 – 14:00 | Προβολή συνέντευξης της Έλλης Αλεξίου και δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ για τη Γαλάτεια Αλεξίου

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ

Οι θέσεις είναι περιορισμένες (15 άτομα ανά ομάδα) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα:

Μαρία Χαραλαμπάκη: 6977226114 Στέλλα Σπαχή: 6972092228 ή στο mail της ΕΦΝΗ [email protected]

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι κατά τη δήλωση συμμετοχής να αναφέρουν την ομάδα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση και το ψηφιακό υλικό του Αρχείου Έλλης Αλεξίου: Ιστορικό Μουσείο Κρήτης – Έκθεση «Έλλη Αλεξίου»

Η Ένωση Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου ευχαριστεί το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης για τη συνεργασία και προσκαλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν σε αυτή την ξεχωριστή συνάντηση με το έργο και την παρακαταθήκη της Έλλης Αλεξίου.

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