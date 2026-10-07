Μετά τη σύγκρουση: 3 βήματα για να έρθετε ξανά κοντά

Για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο τέταρτου σταδίου μίλησε οΜάικλ Ντάγκλας, ο οποίος διάγνώστηκε το 2010, εξηγώντας πόσα κιλά έχασε κατά τη διάρκεια της θεραπείας, δείχνοντας αποστεωμένος.







Ο 82χρονος περιέγραψε στα απομνημονεύματά του «One Helluva Ride», που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, ότι είχε χάσει περίπου 18 κιλά όταν ασθένησε, καθώς υποβλήθηκε σε επτά εβδομάδες ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας, τις οποίες παρομοίασε με «τους επτά κύκλους της κόλασης».







Ο Ντάγκλας ανέφερε ότι μόλις τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας ήταν ήδη «ωχρός και αποστεωμένος», γράφοντας: «Στην αρχή ο πόνος ήταν έντονος, αλλά διαχειρίσιμος. Μέχρι την τρίτη εβδομάδα, όμως, βρισκόμουν σε πραγματικά δύσκολη κατάσταση».

Όπως δήλωσε, η μάχη που έδινε, δεν ήταν δύσκολη μόνο για τον ίδιο, αλλά και για ολόκληρη την οικογένειά του, με τα παιδιά του να διαβάζουν σε δημοσιεύματα πως ο πατέρας τους πέθαινε: «Τα παιδιά ήταν πολύ μικρά για να καταλάβουν πώς λειτουργούν αυτά τα περιοδικά, οπότε όλο αυτό ήταν τραυματικό για εκείνα», είπε για τον 26χρονο Ντίλαν και την 23χρονη Κάρις που απέκτησε κατά τη διάρκεια του γάμου του με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς.







Ο Ντάγκας προσπαθούσε, ωστόσο, να «διατηρήσει την κανονικότητα» στη ζωή τους, πηγαίνοντας την κόρη του στο σχολείο, παρότι αυτό τον άφηνε «τόσο εξαντλημένο», με αποτέλεσμα να ξαπλώνει στον καναπέ για το υπόλοιπο της ημέρας, εκεί όπου συχνά τον έβλεπαν όλοι οι επισκέπτετες να κάθεται: «Εκείνος ο καναπές είχε γίνει η καρέκλα μου, το γραφείο μου, το τραπέζι μου, το κρεβάτι μου, η σωσίβια λέμβος μου σε μια θάλασσα απόλυτης εξάντλησης», ανέφερε.







Ο ηθοποιός είχε τη στήριξη του πατέρα του σε όλη αυτή την περιπέτεια και στα απομνημονεύματά του θυμήθηκε τη στιγμή που ο Κερκ Ντάγκλας ντύθηκε κλόουν στο νοσοκομείο για το Χάλογουιν: «Εκείνη τη στιγμή ήταν το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να μου είχε κάνει», επισήμανε.





Αφού ολοκληρώθηκαν οι εφτά εβδομάδες θεραπείας, οι γιατροί τον ενημέρωσαν ότι ο καρκίνος βρισκόταν σε ύφεση: «Ξέσπασα σε κλάματα. Το να πω ότι ο καρκίνος με έκανε πιο ταπεινό θα ήταν λίγο. Με έκανε να νιώθω μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη για όλα όσα είχα στη ζωή μου. Είναι δύσκολο να μιλήσω γι’ αυτό, αλλά ένιωσα σαν να ξαναγεννιόμουν. Οι προτεραιότητές μου άλλαξαν. Ο καρκίνος μου έδειξε τι σημαίνει οικογένεια. Με έκανε να νιώσω μια αγάπη που δεν γνώριζα ότι υπήρχε πραγματικά. Έβλεπα τα πάντα λίγο πιο καθαρά και λίγο πιο φωτεινά και απέκτησα πολύ μεγαλύτερη επίγνωση του τρόπου με τον οποίο περνούσα τον χρόνο μου», εξομολογήθηκε

Διαβάστε επίσης

Ρένεση: "Δεν είναι η μητρότητα όπως τη φανταζόμουν, πιστεύω ότι μάνα δεν έχω γίνει ακόμη"

Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Ζευγάρια από το First Dates συζούν, έχουν κάνει σχέσεις και παιδί»