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GOSSIP - LIFESTYLE

Δανάη Παππά: "Έχω θέσει όριο στον εαυτό μου να μην μάθετε για τη σχέση μου"

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clock 22:00 | 07/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Δανάη Παππά μίλησε στην εκπομπή Happy Day και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή αλλά και στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε για εκείνη μετά τον χωρισμό της.

«Και ελπίζω να μη μάθετε. Είναι η συνέχεια της πρότασης. Προστατεύω πάρα πολύ το μέσα μου αυτόν τον καιρό και μέσα σε αυτό το όριο που έχω θέσει εγώ στον εαυτό μου έχω και πάρα πολύ μεγάλη ελευθερία. Δεν με καταπιέζει δηλαδή καθόλου. Νιώθω πολύ ωραία που ξέρω ότι έχω επιλέξει ποια πράγματα ξέρει το κοινό και τι μοιράζομαι. Μου αρέσει πάρα πολύ που ξέρω ότι κάποια σημεία της προσωπικής μου ζωής και του εαυτού μου είναι τελείως δικά μου».

«Δεν υπάρχει λόγος να μοιραστεί και να γίνει θέμα συζήτησης, γιατί δεν ελέγχεται αυτό και δεν θα ήθελα να μπω σε μια τέτοια διαδικασία», είπε η ηθοποιός.

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Δανάη Παππά προσωπική ζωή
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