Μουρατίδης: "Είχα πάει στο σχολείο χωρίς τα παιδιά μου, μόνο με τις τσάντες τους, τα είχα ξεχάσει στο σπίτι"

Ο Νίκος Μουρατίδης μίλησε στην εκπομπή Happy Day και μίλησε με χιούμορ για την αφηρημάδα του. Όπως εξομολογήθηκε, μια μέρα είχε ξεχάσει να τους πάρει μαζί του, στο δρόμο για το σχολείο.

«Έχω πολλά. Το μεγαλύτερο είναι ότι είμαι αφηρημένος. Το βασικό μου είναι ότι θα γυρίσω τρεις φορές πίσω. Δηλαδή θα έχω ξεχάσει το κινητό. Μετά θα έχω πάρει το κινητό, θα έχω αφήσει τα ακουστικά, θα έχω πάρει κινητό και ακουστικά, αλλά θα έχω αφήσει τα κλειδιά. Οπότε θα ξαναχτυπάω το κουδούνι για να βγεις εσύ. Οπότε κάπου ξέρουν όλοι ας πούμε ότι έφυγα και περιμένουν σε πέντε λεπτά να γυρίσω πάλι. Πάλι καλά που θυμάμαι και έρχομαι.

Το ξέρουν όλοι ότι έχω ξεχάσει τα παιδιά μου και πήγα στο σχολείο χωρίς τα παιδιά μου. Αυτό είναι γεγονός. Πήγα με τις τσάντες. Δηλαδή είναι ένα τραύμα που έχω προσφέρει με μεγάλη γενναιοδωρία», δήλωσε ο ηθοποιος.

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