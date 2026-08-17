Αρμενία: Στην τελική ευθεία το γιγαντιαίο άγαλμα του Χριστού - Ξεπερνά τον Χριστό του Ρίο Ντε Τζανέιρο

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Ένα πρωτοφανές θρησκευτικό και αρχιτεκτονικό εγχείρημα βρίσκεται στα τελικά στάδια υλοποίησής του στην Αρμενία, με την ανέγερση ενός κολοσσιαίου αγάλματος του Ιησού Χριστού που αναμένεται να αλλάξει τον τουριστικό και θρησκευτικό χάρτη της περιοχής.

Το μνημείο, το οποίο κατασκευάζεται στην κορυφή του όρους Χάτις, περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Ερεβάν, έχει σχεδιαστεί για να αποτελέσει το μεγαλύτερο του είδους του παγκοσμίως.

Αρχιτεκτονική υπεροχή και συμβολισμοί

Η κλίμακα του έργου είναι μνημειώδης, ξεπερνώντας σε μέγεθος παγκόσμια τοπόσημα, όπως ο διάσημος «Χριστός Λυτρωτής» στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η μορφή του Χριστού, κατασκευασμένη από αλουμίνιο, έχει ύψος 33 μέτρα, αριθμός που συμβολίζει τα χρόνια της επίγειας ζωής Του μέχρι τη Σταύρωση.

Το άγαλμα θα πατά πάνω σε ένα γιγαντιαίο βάθρο ύψους 44 μέτρων.

Το μνημείο θα φτάνει τα 77 μέτρα. Αν συνυπολογιστεί η ευρύτερη δομή του κτιριακού συμπλέγματος της βάσης, η κατασκευή αγγίζει τα 101 μέτρα, ξεπερνώντας ακόμα και το Άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη (93 μέτρα).

Το όραμα και ο χρηματοδότης

Το έργο δεν επιβαρύνει τα κρατικά ταμεία, καθώς χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον Γκαγκίκ Τσαρουκιάν, έναν από τους πιο ισχυρούς και πολυσυζητημένους επιχειρηματίες και πολιτικούς της χώρας. Ο Τσαρουκιάν παρουσιάζει το άγαλμα ως έναν «φάρο ελπίδας» και ένα σύμβολο που θα ενώσει τον αρμενικό λαό.

Παράλληλα, ο στόχος είναι ξεκάθαρα οικονομικός και τουριστικός. Η Αρμενία είναι ιστορικά το πρώτο έθνος που υιοθέτησε επίσημα τον Χριστιανισμό ως κρατική θρησκεία (το 301 μ.Χ.). Με αυτό το μνημείο, η χώρα επιδιώκει να εδραιωθεί ως κορυφαίος διεθνής προορισμός για τον θρησκευτικό τουρισμό.

The world’s largest statue of Jesus Christ is rising in Armenia.







Initiated by billionaire philanthropist Gagik Tsarukyan, the monument will stand 33 meters tall on a 44-meter pedestal, reaching a total height of 77 meters. pic.twitter.com/qVqqJS1jgz — Massimo (@Rainmaker1973) May 19, 2026

Πολιτιστικές και Εκκλησιαστικές Αντιδράσεις

Παρά την κυβερνητική στήριξη, το έργο έχει προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της χώρας.

Η Αρμενική Αποστολική Εκκλησία έχει ταχθεί επίσημα κατά της ανέγερσης. Σύμφωνα με την αρμενική χριστιανική παράδοση, η λατρεία τρισδιάστατων αγαλμάτων του Χριστού θεωρείται ξένη προς τα εκκλησιαστικά θέσμια, καθώς η χώρα ιστορικά τιμά την πίστη της μέσα από ανάγλυφους πέτρινους σταυρούς (Khachkars) και εικόνες.

Ανησυχίες αρχαιολόγων και οικολόγων

Το όρος Χάτις φιλοξενεί αρχαιολογικούς χώρους και αρχαία οχυρώματα. Επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για τις εκσκαφές και την αλλοίωση του φυσικού και ιστορικού τοπίου.

Τρέχουσα κατάσταση των έργων

Μετά από μια περίοδο καθυστερήσεων και νομικών εμποδίων, η κατασκευή βρίσκεται πλέον στην τελική της φάση. Τα τμήματα του αγάλματος έχουν ήδη δημιουργηθεί στο εργαστήριο του γλύπτη Αρμέν Σαμβελιάν στο Ερεβάν.

Το επόμενο μεγάλο μηχανικό στοίχημα είναι η μεταφορά και η συναρμολόγησή τους στην κορυφή του βουνού, μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες υποδομής (δρόμοι, ηλεκτροδότηση) και η τσιμεντένια βάση.

Όταν ολοκληρωθεί, το σύμπλεγμα θα περιλαμβάνει επίσης εκθεσιακούς χώρους, μουσεία, καφετέριες και πλατφόρμες παρατήρησης με πανοραμική θέα προς το όρος Αραράτ και τη λίμνη Σεβάν.

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