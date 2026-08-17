Τρεις παραλίες της Κρήτης στις 25 ομορφότερες του κόσμου- «Ύμνοι» των διεθνών ταξιδιωτικών ΜΜΕ

Οι παραλίες της Κρήτης, οι περισσότερες έστω, κάθε χρόνο είναι ξακουστές σε όλα τα πλάτη και μήκη του κόσμου και αυτό δεν χωράει αμφισβήτηση, αφού πάντα ιστοσελίδες του εξωτερικού τις κατατάσσουν στις ομορφότερες.

Έτσι και το 2026, τρεις παραλίες της Κρήτης και συγκεκριμένα των Χανίων, είναι ανάμεσα στις 25 ομορφότερες του κόσμου, σύμφωνα με το Global Beach Index 2026.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πρόσφατο Παγκόσμιο Δείκτη Παραλιών του Beach.com, η Κρήτη επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη φήμη της ως ένας από τους κορυφαίους παραθαλάσσιους προορισμούς στον κόσμο. Το Ελαφονήσι κατακτά τη 2η θέση παγκοσμίως και την υψηλότερη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών ακτών, ενώ τα Φαλάσαρνα και ο Μπάλος συμπληρώνουν την εντυπωσιακή παρουσία της Κρήτης στη διεθνή κατάταξη, καταλαμβάνοντας την 14η και 21η θέση αντίστοιχα.

Δεύτερο στη λίστα το Ελαφονήσι

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ελαφονήσι είναι ένα πραγματικό οπτικό θαύμα. Έχετε δει τις φωτογραφίες αυτής της παρθένας ελληνικής παραλίας και πιθανότατα έχετε παρατηρήσει ότι συχνά βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες θέσεις των λιστών με τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου. Αλλά πώς είναι άραγε να βρίσκεσαι πραγματικά εκεί; Αν επιλέξετε σωστά την ώρα της επίσκεψής σας, όπως περιγράφουμε παρακάτω, μπορείτε να απολαύσετε μια πιο ήρεμη εμπειρία, μακριά από τα πλήθη της κορύφωσης του καλοκαιριού.

Φανταστείτε να περπατάτε πάνω στην απαλή, ροζ απόχρωση της άμμου και στη συνέχεια να βυθίζετε τα πόδια σας στα ρηχά, κρυστάλλινα νερά, που λαμπυρίζουν σε αποχρώσεις του νεφρίτη και του τιρκουάζ. Γύρω σας απλώνεται η φύση και ελάχιστοι άνθρωποι διαταράσσουν την ηρεμία. Οι μοναδικοί ήχοι είναι το απαλό κύμα του νερού και τα κελαηδίσματα των πουλιών. Μέσα στη γαλήνη, γίνεται πιο έντονη ακόμη και η μυρωδιά της θάλασσας και των άγριων βοτάνων που φυτρώνουν στους αμμόλοφους και μοσχοβολούν καθώς το απαλό αεράκι περνά ανάμεσά τους.

Ο χρόνος μοιάζει να επιβραδύνεται καθώς διασχίζετε τη λιμνοθάλασσα, με το νερό να φτάνει μόλις μέχρι τα γόνατά σας. Τα ίχνη των βημάτων σας σβήνουν σταδιακά καθώς προχωράτε προς τη νησίδα, με τους χαμηλούς αμμόλοφους και τους απομονωμένους μικρούς όρμους της. Κι αν η κεντρική παραλία αρχίσει να γεμίζει, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Στο πιο ήσυχο και προστατευμένο τμήμα του φυσικού καταφυγίου, θα συνεχίσετε να απολαμβάνετε μια πραγματικά γαλήνια και μαγευτική ομορφιά», γράφει το beach.com μεταξύ άλλων για το Ελαφονήσι. Εκτενή αναφορά, κάνει το beach.com και στα Φαλάσαρνα και στον Μπάλο.

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0ι 25 καλύτερες παραλίες στον κόσμο

Τρανκ Μπέι, (Σεντ Τζον), Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι Ελαφονήσι (Κρήτη), Ελλάδα Γκρέις Μπέι, Τερκς και Κάικος Φλαμένκο (Πουέρτο Ρίκο), ΗΠΑ Γκόλντεν Χορν, Κροατία Παλόλεμ, Ινδία Σάντι Πόιντ Εθνικό Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Σεντ Κρουά), Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι Μπαλάνδρα, Μεξικό Φαλέσια, Πορτογαλία Ιγκλ Μπιτς, Αρούμπα Γκαλφ Σορς (Αλαμπάμα), ΗΠΑ Μπόουλντερς, Νότια Αφρική Πλάγια ντε Κοφέτε, Ισπανία Φαλάσαρνα (Κρήτη), Ελλάδα Χάντινγκτον (Καλιφόρνια), ΗΠΑ Σέβεν Μάιλ, Νησιά Κέιμαν Μάγκενς (Σεντ Τόμας), Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι Μον Τσουασί, Μαυρίκιος Σου Τζιουντέου (Σαρδηνία), Ιταλία Τροπικού του Καρκίνου, Μπαχάμες Μπάλος (Κρήτη), Ελλάδα Πάρκο Σάουθ Βέρο Μπιτς (Φλόριντα), ΗΠΑ Κας Αμπάο, Κουρασάο Μπέιμπι Μπιτς, Αρούμπα Μασπαλόμας (Γκραν Κανάρια), Ισπανία

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