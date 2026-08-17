Ηράκλειο: Πτώση τζίρου στην εστίαση – Κλειστά μαγαζιά τον Δεκαπενταύγουστο

Πτώση 2,25% κατέγραψε ο τζίρος της εστίασης στο πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, καθώς διαμορφώθηκε στα 5,30 δισ. ευρώ, έναντι 5,42 δισ. ευρώ το 2025. Η απώλεια ανέρχεται σε περίπου 122 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι οι τιμές ήταν 6,4% υψηλότερες.

Στο δεύτερο τρίμηνο, ο τζίρος μειώθηκε κατά 2,46%, στα 3,16 δισ. ευρώ, από 3,24 δισ. ευρώ πέρυσι, ενώ στο πρώτο τρίμηνο είχε υποχωρήσει κατά 1,83%, στα 2,14 δισ. ευρώ.

Παρά την αναμενόμενη αύξηση του τζίρου λόγω τουρισμού το τρίτο τρίμηνο, η κατανάλωση εκτός καταλύματος περιορίζεται. Έρευνα της NielsenIQ δείχνει ότι 6 στους 10 Έλληνες τουρίστες ετοιμάζουν μόνοι τους το πρωινό, ενώ 40% και το μεσημεριανό. Παράλληλα, 65% προετοιμάζει σνακ και 27% το βραδινό.

Στους ξένους τουρίστες, 41% αγοράζει ή ετοιμάζει σνακ από το λιανεμπόριο, ενώ 23% προετοιμάζει μόνο του το πρωινό, 19% το μεσημεριανό και 15% το δείπνο.

Αντωνακάκη στο Ράδιο Κρήτη: «Έχει πέσει ο τζίρος πάρα πολύ - Ο κόσμος στρέφεται στα πανηγύρια»

Η Πρόεδρος Επισιτισμού και Διασκέδασης, Μαρία Αντωνακάκη μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και τη Ρένα Σημειαντωνάκη, για το θέμα αυτό κάνοντας έναν απολογισμό της σεζόν μέχρι στιγμής.

«Δυστυχώς οι πρώτοι μήνες του καλοκαιριού, ήταν πάρα πολύ δύσκολοι για τον κλάδο της εστίασης και δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένοι. Συνεχίζουμε να λέμε ότι είναι φειδωλοί στις καταναλώσεις οι επισκέπτες μας. Το βλέπουμε αυτό καθημερινά. Κατά κοινή δηλαδή ομολογία. Θέλω να πιστεύω ότι θα παραταθεί ο τουρισμός γιατί αυτό προσπαθούμε όλοι και από την πλευρά των ανθρώπων του τουρισμού και εμείς από την πλευρά τη δική μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να έχουμε περισσότερο κόσμο και να φτάσουμε μέχρι και τα μέσα του Νοέμβρη. Θέλουμε να το πιστεύουμε, διότι, ξαναλέω, δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα. Δεν ήταν ευχαριστημένοι οι συνάδελφοι. Έχει πέσει ο τζίρος πάρα πολύ, σε σχέση με πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια κι αυτό το λένε όλοι», ανέφερε αρχικά η κ. Αντωνακάκη.

«Για πρώτη φορά επιχειρήσεις έκλεισαν για τριήμερο εν μέσω τουριστικής περιόδου»

Στη συνέχεια τόνισε: «Υπάρχει πρόβλημα στην κατανάλωση και με τους ντόπιους επισκέπτες μας. Είδαμε το τριήμερο του 15Αυγουστου ότι ήταν και αυτοί πολύ συγκρατημένοι. Και να πω και κάτι που για πρώτη φορά συνέβη τόσο έντονα, πάρα πολλές επιχειρήσεις προτίμησαν να κλείσουν το τριήμερο παρά να παραμείνουν ανοιχτές. Τουλάχιστον μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Αυτό κατά την δική τους άποψη συνέφερε πολύ περισσότερο από το να παρέμεναν ανοιχτά με τόσα έξοδα, πάγια τόσους εργαζόμενους προκειμένου να μείνουν. Διότι ξέρουν ότι ο κόσμος περισσότερο θα προτιμήσει να βγει εκτός Ηρακλείου, να ψυχαγωγηθεί σε άλλους τρόπους διασκέδασης».

Παράλληλα η Μαρία Αντωνακάκη συμπλήρωσε πως: «Υπάρχει μια στροφή προς τα πανηγύρια και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, διότι εκεί τα πράγματα είναι, κατά τους καταναλωτές, πολύ οικονομικότερα, λόγω του ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες επιβαρύνσεις κι αυτός είναι ο λόγος που έχει αποδυναμωθεί το κομμάτι της εστίασης».

«Ακόμα και οι τουρίστες αναζητούν πλέον τέτοιου είδους διασκέδαση γιατί με το να έχουν τόσες παροχές μέσα στα ξενοδοχεία, κάτι που εμείς δεν το κατακρίνουμε κι εμάς μας αρέσει. Είναι μέσα στα έθιμα και τις παραδόσεις μας. Δεν το λέω με την έννοια του ανταγωνισμού. Απλώς λέω ότι ο κόσμος έχει μια τέτοιου είδους στροφή προς τα εκεί και είναι άλλος ένας λόγος, συν το πρόβλημα που υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό της οικονομικής δυσχέρειας, που γίνεται αυτό και υπάρχει το πρόβλημα. Τουλάχιστον στον νομό μας, μαζί με τις τουριστικές περιοχές είναι περισσότεροι από 6000 εργαζόμενοι στην εστίαση. Είναι πολύ σημαντικό νούμερο. Να πω ότι η εστίαση δεν είναι μόνο εκτός ξενοδοχείων, είναι και μέσα και είναι γενικότερα ο κλάδος ο οποίος προάγει και μπορεί να βοηθήσει και τον πρωτογενή τομέα και γενικά όλα αυτά που παράγει το νησί μας και είναι πάρα πολλά και ευεργετικά. Είναι το τραπέζι που μπορούμε εμείς να υποστηρίξουμε σαν κλάδος», κατέληξε η Μαρία Αντωνακάκη.

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