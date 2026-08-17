Σφοδρή επίθεση Σαμαρά στην κυβέρνηση για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα: "Το διεθνές ξέπλυμα φέρνει νέα τετελεσμένα"

Νέα σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης από τον Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή την πρόκληση Ερντογάν με τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία, εξέλιξη την οποία χαρακτήρισε ως «κίνηση διεθνούς πειρατείας».

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει σε δήλωσή του: «Από καιρό προειδοποιώ: το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας, με «φιλίες» και κατευνασμούς, φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας» και προσθέτει: «Ζήτησα αντίδραση της κυβέρνησης ΠΡΙΝ να είναι αργά. Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα,είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία. Κι όλα δείχνουν πώς θα ακολουθήσει η νομοθέτηση της “Γαλάζιας Πατρίδας». Αυτά δυστυχώς είναι τα -κατά φαντασία- “ήρεμα νερά”». Τι ακριβώς κάνουμε; Ποια είναι η στρατηγική μας; Δεν βλέπουμε πως η Τουρκία προσπαθεί να μας αποκόψει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο;» διερωτάται ο πρώην πρωθυπουργός.





Το τουρκικό διάταγμα που άναψε φωτιές



Η ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων έγινε με διάταγμα που δημοσιεύθηκε χθες και φέρει την υπογραφή του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η κίνηση αυτή διαμορφώνει νέα δεδομένα στο πεδίο των ελληνοτουρκικών θαλάσσιων σχέσεων, καθώς η επιλογή των τοποθεσιών έχει ξεκάθαρο γεωστρατηγικό υπόβαθρο, αποτελώντας την ευθεία αντίδραση της γειτονικής χώρας στα θαλάσσια πάρκα που είχε θεσμοθετήσει η Ελλάδα στο Νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο στις 21 Ιουλίου του 2025.

Το πρώτο πάρκο εκτείνεται στην περιοχή μεταξύ της Φέτιγιε (επαρχία Μούγλα) και του Κας (επαρχία Αττάλειας). Η συγκεκριμένη χωροθέτηση περικλείει και αποκλείει ουσιαστικά ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελλόριζο και κηρύσσει θαλάσσιο πάρκο πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης. Το δεύτερο πάρκο χωροθετείται σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις τουρκικές ακτές της Ραιδεστού και του Τσανάκκαλε, εκτεινόμενο γεωγραφικά μεταξύ της Σαμοθράκης και της Λήμνου.

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