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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Αυτοψία της ΔΕΥΑΗ στην επικίνδυνη τρύπα

ργεργ
clock 14:51 | 17/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεργείο της ΔΕΥΑΗ μετέβη στην οδό Λασιθίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία για την επικίνδυνη τρύπα που είχε ανοίξει στο οδόστρωμα.

Κατά την αυτοψία, δεν διαπιστώθηκε υγρασία ή κάποια διαρροή, ενώ το άνοιγμα έκλεισε από το συνεργείο. Ωστόσο, η ΔΕΥΑΗ θα παρακολουθεί το σημείο το επόμενο διάστημα και, εφόσον χρειαστεί, θα προχωρήσει σε νέα παρέμβαση.

Η τρύπα στον δρόμο

Υπενθυμίζεται ότι για την τρύπα, η οποία είχε προκαλέσει ανησυχία σε κατοίκους και περαστικούς, είχε καταγγείλει την κατάσταση αναγνώστης του ekriti.gr. Όπως ανέφερε, το άνοιγμα είχε σημαντικές διαστάσεις και βάθος περίπου ενός μέτρου, ενώ κάτω από την επιφάνεια φαινόταν να υπάρχει κενό.

Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, περαστικοί και τουρίστες που βρέθηκαν στο σημείο είχαν σταματήσει έκπληκτοι, βλέποντας το βάθος της τρύπας και την εικόνα που είχε πάρει το οδόστρωμα.

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