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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Μία τρύπα... τρόμος στο οδόστρωμα

ργεργ
clock 12:47 | 17/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια επικίνδυνη τρύπα στο οδόστρωμα, στη συμβολή της οδού Λασιθίου 39, στην άνοδο από τη στάση λεωφορείου της πλατείας Κορνάρου, καταγγέλλει αναγνώστης του ekriti.gr

Όπως αναφέρει, το άνοιγμα έχει ήδη σημαντικές διαστάσεις και το βάθος του φτάνει περίπου το ένα μέτρο, ενώ κάτω από την επιφάνεια φαίνεται να υπάρχει κενό, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για την ασφάλεια πεζών και οδηγών.

Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, περαστικοί και τουρίστες που βρέθηκαν στο σημείο σταμάτησαν έκπληκτοι βλέποντας το βάθος της τρύπας και τη μορφή που έχει πάρει το οδόστρωμα.

Τρυπα

Η εικόνα που έστειλε ο αναγνώστης είναι χαρακτηριστική και το ερώτημα πλέον είναι αν θα υπάρξει άμεση παρέμβαση, πριν το πρόβλημα γίνει ακόμη μεγαλύτερο.

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