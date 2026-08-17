Χάρης Μαμουλάκης - ΒΟΑΚ: Η εκτόξευση του λογαριασμού στο τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη

Στη Βουλή φέρνει ο Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης την εκτόξευση του λογαριασμού κατασκευής του τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη του ΒΟΑΚ, καταθέτοντας σχετική Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών.

Ο Χάρης Μαμουλάκης αναφέρεται στην υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης τον Απρίλιο του 2023 για τα τμήματα Χερσόνησος - Μάλια μήκους 9,3 χλμ. και Μάλια - Νεάπολη 13,2 χλμ. με την προσφορά του αναδόχου να ανέρχεται σε 188.650.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, της συμβολής του Δημοσίου σε 90.000.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και τον συνολικό προϋπολογισμό να φτάνει τα 345.526.000 ευρώ, μαζί με τις Πληρωμές Διαθεσιμότητας από Εθνικούς Πόρους κατά την περίοδο Υπηρεσιών. Ωστόσο, ο λογαριασμός του έργου φαίνεται να φουσκώνει σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα, στις 7/10/25 μετατέθηκαν:



Α) Η προγραμματισμένη ημερομηνία διαθεσιμότητας υπηρεσιών, από τις 21/4/2027 στις 11/7/2028.



Β) Η απώτερη ημερομηνία, που αρχικώς είχε οριστεί για τις 21/4/2028 στις 11/7/2029, χωρίς να συντρέχει υπαιτιότητα ή εν γένει ευθύνη του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ).

Παράλληλα, έγινε αποδεκτό το δικαίωμα αποζημίωσης του ΙΦΣ για αυξημένες δαπάνες λόγω της καθυστέρησης παράδοσης των χώρων κατασκευής του έργου. Η εκτιμώμενη μεταβολή κόστους σύμπραξης, ανήλθε στα 124.523.000,00 ευρώ (πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, εφόσον εφαρμόζεται), εκ των οποίων ποσό 112.323.000,00 ευρώ (πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, εφόσον εφαρμόζεται) αφορά στον κατασκευαστή και ποσό 12.200.000 ευρώ προ ΦΠΑ, αφορά στον ΙΦΣ.



Στη συνέχεια, στις 21/7/2026, έγινε αποδεκτό μερικώς το αίτημα αποζημίωσης του ΙΦΣ λόγω αυξημένων δαπανών (θετικές ζημιές) εξαιτίας της παράτασης της προγραμματισμένης ημερομηνίας διαθεσιμότητας υπηρεσιών, συνολικού ύψους 97.009.450 ευρώ.

Με δεδομένα τα ανωτέρω, το ότι η χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου λόγω των αποζημιώσεων αυξήθηκε δραματικά ως απόρροια των καθυστερήσεων στην παράδοση ελεύθερων χώρων που αφορούν κυρίως απαλλοτριώσεις, οδηγώντας σε καθυστερήσεις στην έναρξη εργασιών κατασκευής, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:



1. Για ποιο λόγο αποφασίστηκε η συμβασιοποίηση του έργου τον Απρίλιο του 2023 ενώ δεν είχε ωριμάσει ακόμα η διαδικασία κήρυξης απαλλοτριώσεων;



2. Έχουν ολοκληρωθεί οι κηρύξεις απαλλοτριώσεων που σχετίζονται με το έργο κατασκευής του τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη του ΒΟΑΚ ή ενδέχεται να ακολουθήσουν εκ νέου μεταθέσεις προγραμματισμένων ημερομηνιών σύμφωνα με το άρθρο 13 της Σύμβασης Σύμπραξης με αποτέλεσμα τις εκ νέου αποζημιώσεις του ΙΦΣ και του Κατασκευαστή;



3. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου προκειμένου να μη τεθούν σε κίνδυνο οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας;



4. Πως τεκμαίρεται η τήρηση της Αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης στο σχεδιασμό και την υλοποίησή της Σύμβασης Σύμπραξης για το έργο: «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) Μελέτη, Κατασκευή, Λειτουργία, και Συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη, με Σ.Δ.Ι.Τ.»;

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