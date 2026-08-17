Πάρος: «Έκλαιγε σαν βρεγμένη γάτα» - Ξεσπά ο υπάλληλος που ξυλοκοπήθηκε από ταξιτζή

Ο υπάλληλος που ξυλοκοπήθηκε από οδηγό ταξί στην Πάρο, μίλησε για το περιστατικό τονίζοντας πως αφορμή στάθηκε η επιθετική συμπεριφορά του οδηγού προς μία τουρίστρια από το Βέλγιο, η οποία επέστρεφε μια «γουρούνα».

«Πριν αρχίσει το καβγά μαζί μου, ήταν δύο πελάτες που είχαν φέρει τη γουρούνα για να την παραδώσουν. Αυτή την αλυσίδα την έχουν βάλει οι ταξιτζήδες για να μην παρκάρει ο ξένος κόσμος εκεί μέσα. Είχαμε συμφωνήσει μαζί τους, και με το προεδρείο και με τον Δήμο Πάρου, να μπορούμε να παραδώσουμε και να παραλάβουμε εκεί για 5-10 λεπτά», ανέφερε στο Mega.

Ο υπάλληλος παρενέβη άμεσα όταν αντιλήφθηκε την ένταση, με αποτέλεσμα να δεχθεί ο ίδιος τη βίαιη επίθεση: «Εκείνη τη στιγμή που οι γυναίκες φέρανε τη γουρούνα, η μία ήρθε στο γραφείο να μου πει ότι την έφερε πίσω. Κατεβαίναμε μαζί όμως και βλέπω από μπροστά μου ότι ήταν η Βελγίδα, η μαμά της, και αυτός την έσπρωχνε».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του θύματος, ο εν λόγω οδηγός παρουσίαζε συστηματικά παραβατική και επιθετική συμπεριφορά στο νησί, θεωρώντας τον δημόσιο χώρο ιδιοκτησία του: «Αυτός ο άνθρωπος είχε πρόβλημα· και να μην ενοχλούσε κανέναν, πάλι θα έκανε φασαρία. Εκείνος έβριζε. Είχαμε διαπληκτιστεί παλιά για το ίδιο πράγμα, διότι αυτός νόμιζε ότι όλο το πάρκινγκ και όλη η Νάουσα βέβαια είναι δική του. Αυτός ο άνθρωπος είχε κάνει καβγάδες και σε άλλους, και στο αεροδρόμιο της Πάρου και στο λιμάνι είχε κάνει φασαρίες».

Μετά το περιστατικό, ο οδηγός ταξί απολύθηκε από την εργασία του. Στη συνέχεια προσέγγισε το θύμα ζητώντας συγγνώμη και απόσυρση της μήνυσης, ωστόσο ο υπάλληλος δηλώνει αποφασισμένος να φτάσει την υπόθεση μέχρι τα δικαστήρια: «Μου ζήτησε συγγνώμη, σαν βρεγμένη γάτα ήταν, να αποσύρω τη μήνυση και να σταματήσουμε εκεί. Του είπα όχι. Θα το προχωρήσω μέχρι τέρμα. Αποκλείεται να αφήσω τέτοιον άνθρωπο να ξανακάνει με τον τουρισμό, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο».

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