Ο Τζόνι Ντεπ συζητά για την επιστροφή του ως Κάπτεν Τζακ Σπάροου στην έκτη ταινία «Πειρατές της Καραϊβικής»

Σε συζητήσεις βρίσκεται ο Τζόνι Ντεπ για την επιστροφή του στον ρόλο του Κάπτεν Τζακ Σπάροου στην έκτη ταινία των Πειρατών της Καραϊβικής.







Ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κατά τη διάρκεια της παρουσίας του σε πρόσφατη εκδήλωση της Disney.







«Μιλάμε με τον Τζόνι, δουλεύουμε πάνω σε ένα σενάριο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε», δήλωσε συγκεκριμένα ο 82χρονος στο Deadline την Κυριακή 16 Αυγούστου.

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