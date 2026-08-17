ΟΦΗ: Υπέγραψε για 3 χρόνια ο 17χρονος Κωνσταντίνος Παπαδάκης από τη Λεβερκούζεν - Τι δήλωσε (βίντεο)

Μία μεταγραφή με ξεκάθαρο βλέμμα στο μέλλον ολοκλήρωσε ο ΟΦΗ, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 17χρονου Κωνσταντίνου Παπαδάκη από την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο νεαρός Έλληνας ποδοσφαιριστής αποτελεί μία επένδυση για τους Κρητικούς, οι οποίοι συνεχίζουν την πολιτική ανάδειξης και αξιοποίησης νεαρών ταλέντων. Ο Παπαδάκης αγωνίζεται ως μεσοαμυντικός, ενώ μπορεί να προσφέρει και στο κέντρο της άμυνας, στοιχεία που τον καθιστούν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση για τον ΟΦΗ.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές προβλέπει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών. Η μεταγραφή είχε μπει στην τελική της ευθεία τις προηγούμενες ημέρες, με τον 17χρονο να βρίσκεται στο Ηράκλειο για την ολοκλήρωση των διαδικαστικών.

Ο Παπαδάκης έρχεται στον ΟΦΗ έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί στις ακαδημίες της Μπάγερ Λεβερκούζεν, σε ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου που μπορεί να του έχει προσφέρει σημαντικές παραστάσεις και εμπειρίες για την ηλικία του. Παράλληλα, έχει φορέσει τη φανέλα των μικρών εθνικών ομάδων της Ελλάδας, γεγονός που προσθέτει ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο στο προφίλ του.

Στον ΟΦΗ βλέπουν στο πρόσωπό του έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να αποτελέσει μέρος της επόμενης ημέρας του συλλόγου. Ο στόχος είναι να ενταχθεί σταδιακά στο αγωνιστικό πλάνο, έχοντας τη δυνατότητα να αγωνιστεί τόσο με την Κ19 όσο και να δουλέψει παράλληλα με την πρώτη ομάδα.

Η απόκτηση του Παπαδάκη επιβεβαιώνει, παράλληλα, τη φιλοσοφία του ΟΦΗ να επενδύει σε νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε τα ταλέντα να εξελιχθούν μέσα από τον σύλλογο.

Παπαδάκης: ''Κίνητρο οι ευκαιρίες που δίνει ο ΟΦΗ σε νέους ποδοσφαιριστές”

Για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, η μετακίνηση στην Κρήτη αποτελεί ένα σημαντικό νέο βήμα στην καριέρα του. Στα μόλις 17 του χρόνια, καλείται πλέον να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του ελληνικού ποδοσφαίρου και να διεκδικήσει μέσα από τη δουλειά του την ευκαιρία να κάνει το επόμενο βήμα.

“Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο με τα παιδιά και να πάμε όσο πιο μακρυά γίνεται. Σίγουρα η αλλαγή είναι μεγάλη για μένα όμως εγώ το βλέπω ως ανταγωνισμό, θα προσπαθήσω να δώσω τα πάντα και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Ήταν ένα κίνητρο για μένα το γεγονός ότι ο ΟΦΗ δίνει ευκαιρίες σε νέους ποδοσφαιριστές και θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για να γίνω μέλος της πρώτης ομάδας. Ήταν όνειρο για μένα η επιστροφή στην Ελλάδα και να παίξω ποδόσφαιρο και θα δώσω τα πάντα για τον ΟΦΗ”.

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