ΔΕΘ 2026: «Κλειδώνει» το πακέτο Μητσοτάκη – Οι ημερομηνίες-κλειδιά και οι εκκρεμότητες

Επιστροφή στο Μέγαρο Μαξίμου και την καθημερινότητα από σήμερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους στενούς συνεργάτες του, με την κυβέρνηση να μπαίνει στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Το βασικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει το «καλάθι» του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ είναι στον μεγαλύτερο βαθμό έτοιμο, εκκρεμεί ωστόσο η οριστικοποίηση των μέτρων που πάντα κάνουν και τη διαφορά.

Σε κάθε περίπτωση οι πρωτοβουλίες θα έχουν ως επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ η φιλοσοφία του και το περιεχόμενο θα απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες με στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων μέσω του μείγματος: αύξηση μισθών – μείωση φόρων – μείωση ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα με το reader.gr, το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού θ’ αρχίσει σταδιακά να είναι πιο πυκνό, δεδομένου ότι πρέπει να κλείσουν σημαντικές εκκρεμότητες και να παράλληλα να δρομολογηθεί το πρόγραμμα εξορμήσεων του ίδιου και μελών της κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές για να επικοινωνήσουν το κυβερνητικό έργο.

Την προσεχή Δευτέρα 24 Αυγούστου είναι προγραμματισμένο το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας πολιτικής περιόδου. Εκεί ο Πρωθυπουργός αναμένεται να περιγράψει τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου, ζητώντας να κλείσουν έως το τέλος του τρέχοντος μήνα όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα περιθώρια πλέον στενεύουν, καθώς στις 31 Αυγούστου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των έργων και ορόσημων που έχουν τεθεί, ώστε στις 30 Σεπτεμβρίου να υποβληθεί στην Κομισιόν το τελευταίο αίτημα πληρωμής.

Επόμενη ημερομηνία που έχει κυκλωθεί στο πρωθυπουργικό ημερολόγιο είναι η 27η Αυγούστου, οπότε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη για τις παραδοσιακές επαφές με τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας πριν από τη ΔΕΘ. Πιθανότατα την επόμενη Παρασκευή θα παραστεί και στα εγκαίνια του σταθμού ΜΕΤΡΟ στην Καλαμαριά, ένα έργο πνοής για την πόλη, που μαζί με τον Fly Over συμβάλλουν σημαντικά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης και αναδεικνύουν τη μέριμνα της κυβέρνησης για τη Βόρεια Ελλάδα. Η συνέχεια έχει περιοδεία του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα με τη συμμετοχή υπουργών και βουλευτών.

Διαβάστε επίσης

Βουλή: Επανέναρξη εργασιών με Συνταγματική Αναθεώρηση, ασφαλιστικό και οικονομικά μέτρα ΔΕΘ

Αιχμές Δένδια για Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου