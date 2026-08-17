Πέθανε η ηθοποιός Hayden Panettiere σε ηλικία 36 ετών

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Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της Χέιντεν Πανετιέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός της, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου της.

Η Χέιντεν Πανετιέρ έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τις σειρές «Heroes» και «Nashville», ενώ είχε συμμετάσχει και σε αρκετές κινηματογραφικές παραγωγές.

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